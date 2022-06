FÅR IKKE FORLATE FESTEN: Støre og resten av gjestene til Ingrid Alexandra kan bare glemme å komme seg i seng før klokken halv ett i natt. Her på regjeringens feiring av prinsessen torsdag kveld – som ble avsluttet rundt vanlig leggetid.

Må feste med prinsessen til halv ett i natt: − Blir en lang natt

Statsråder, politisjefen og kongelige fra hele Europa skal feire prinsesse Ingrid Alexandras myndighetsdag – og de får ikke dra hjem før etter polonesen. I hvert fall hvis de vil følge den kongelige kutymen.

Prinsesse Ingrid Alexandra fylte 18 år 21. januar, men feiringen måtte settes på vent på grunn av pandemien.

Fredag kveld er det duket for gallamiddag på Slottet, der venner, familie, kongelige fra resten av Europa og den politiske eliten i Norge skal feire prinsessen.

Og feire skal de – til langt på natt.

Klokken 00.30 åpnes det for at gjestene kan «trekke seg tilbake» selv om vertskapet, altså kongefamilien, fortsatt er til stede. Dette skriver Slottet i en e-post til gjestene, som VG har sett.

Vanlig skikk og bruk når majesteten inviterer til festligheter er nemlig at allmuen ikke forlater selskapet før ham. Og at festen er over når kongen sier seg ferdig.

Vil ha alle med på dans

«Etter selve gallamiddagen med taler og underholdning, kommer noe av det vi gleder oss mest til, polonese», står det i en e-posten fra Slottet.

Polonese er en polsk selskapsdans i ¾-takt, der par stadig samler og deler seg i ulike formasjoner. Slottet oppfordrer gjestene til å finne seg en partner i forkant – og håper flest mulig blir med på dansen.

«Etter polonesen har klokken blitt ca. halv ett og det blir dans», skriver Slottet og fortsetter:

«Festen varer i flere timer etter det, men skulle man ønske å trekke seg tilbake da, er det helt i orden, selv om vertskapet fremdeles er til stede».

GJEST PÅ FEST: Stortingspresident Masud Gharahkhani frykter hverken polonese eller leggetid etter midnatt.

Klar for fest

Stortingspresident Masud Gharahkhani bekrefter at han er klar for fest – og at han har utholdenheten som trengs.

– Jeg er innforstått med at det blir en lang natt, og det gleder jeg meg til, sier Gharahkhani til VG.

– Er du god på polonese?

– Nei, men jeg har sett på noen Youtube-videoer. Jeg snakket litt med kronprinsessen da vi var på nasjonalmuseet, og skjønner at det er bare å holde følge.

Slottets kommunikasjonssjef Guri Varpe bekrefter at dette er en feiring utenom det vanlige.

– Denne gallamiddagen skal feire en 18-åring og er derfor litt annerledes enn vanlige gallamiddager ved Slottet, skriver hun i en e-post til VG.

– Vi synes det er viktig at gjestene vet at det selvsagt er anledning til å gå selv om de kongelige ikke har forlatt arrangementet.

FESTELIG: Kommunikasjonssjef Guri Varpe bekrefter at det blir en annerledes gallamiddag fredag kveld.

Kongehus-ekspert: – Man går ikke før vertskapet

Kongehusekspert Trond Norén Isaksen sier at folk må belage seg til å holde festen gående til klokken 00.30.

– Ja, de må nok det. Det er vanlig kutyme at man ikke går før vertskapet, som er kongen og dronningen, går. Men de har begynt å ta litt mer hensyn enn man gjorde tidligere, og å gi en slik beskjed om at man kan trekke seg tilbake etter polonesen om man ønsker, høres ut som en brukervennlig løsning.

– Hva med gjester som er vant til å legge seg i fornuftig tid, klokken elleve?

– Nei, de kan jo ikke det i kveld da. Samtidig så er ikke dette så firkantet som det en gang var, så man finner nok en løsning om noen skulle segne om.

KAN KUTYME: Kongehusekspert Trond Norén Isaksen forklarer når det er greit å forlate en fest på slottet.

– Men for alle andre er kutyme at man blir til vertskapet trekker seg tilbake, eller i dette tilfellet til hvert fall etter polonesen, fortsetter Isaksen.

Han forteller at polonese er en type dans til musikk hvor man går i en bestemt orden.

– Men jeg forstår meg ikke på dans, legger han til.

Han legger også til at slottsball er en sjelden tilstelning, og at sist han husker det ble holdt middag med dans på slottet var i 2007, under kongens 70-årsdag.

– Hvordan skal man oppføre seg på en slik middag på slottet?

– Det viktigste er at man oppfører seg som folk. Gallamiddager er relativt formelle tilstelninger med ordner, tiaraer, kjole og hvitt.

Biskop, prinsesser og statsråder

Blant gjestene fra det offisielle Norge som må danse polonese før de drar hjem er statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) og ti av hans statsråder, de parlamentariske lederne på Stortinget, to ordførere, en biskop, en høyesterettsjustitiarius, forsvarssjefen og politidirektøren.

Kongelige fra blant annet Danmark, Sverige, Nederland, Belgia, Spania og Luxembourg står også på gjestelisten.

Polonese har lang tradisjon som selskapsdans blant de øvre lag i samfunnet: Den russiske tsaren Alexander II do stadig de kongelige med seg i poloneser under Wienerkongressen i 1814, ifølge Store norske leksikon.

Den fullstendige gjestelisten kan lese her.