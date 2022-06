POPULÆRE: Skuespillerne i komiserien Hvite gutter, f.v.: Torjus Tveiten, Eirik Hvattum Bjørnstad, Johannes Roaldsen Fürst og Jørgen Evensen under høstlanseringen for fjernsynskanalene Discovery Networks, TV Norge og Dplay.

Dette skal de gjøre etter «Hvite Gutter»

«Hvite gutter» letter på sløret om en ny seriesatsing de jobber med for Discovery.

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Tidligere i juni ble det kjent at den populære komiserien «Hvite gutter» har sin siste sesong denne høsten. Det betyr likevel ikke at de ikke vil bli å se på skjermen fremover.

Sammen lager de nemlig en ny serie – denne gangen om gamblingmiljøet.

Serien skal ifølge Discoverys pressemelding hete «Knekt», inspirert av knekten i kortstokken, men også uttrykket å få en fysisk eller psykisk «knekk».

– Alle fire er med å skrive serien, så vi holder sammen som en kvartett, men ikke alle skal spille i den. Noen skal spille, noen skal ha regi, noen skal koke kaffe, som for eksempel Jørgen. Vi mener han har et kjempetalent der, men det er viktig at han må ville det selv også, sier skuespiller Eirik Hvattum Bjørnstad i pressemeldingen.

Serien vil inneholde masse humor, men også mer drama og action enn seerne er vant med fra «Hvite Gutter».

VENNER: Guttene ga seg på topp da de avsluttet «Hvite Gutter». Nå satser de igjen.

Til å skildre gamblingmiljøet, har gjengen lenge jobbet med research og snakket med personer i miljøet.

– Den eneste erfaringen vi har fra tidligere, er at en av oss har fått sparken fra illegal pokerklubb, sier Hvattum Bjørnstad.

Det er vennegjengen Eirik Hvattum Bjørnstad, Torjus Tveiten, Johannes Roaldsen og Jørgen Evensen som sammen sto bak «Hvite Gutter» og som nå sammen satser på det nye prosjektet.

Guttene hadde stor suksess med «Hvite Gutter». Ifølge Discovery hadde seertallene for sesong 6 et snitt på 255.000, og beste episode 298.000. Da er serien bare vist på discovery+, ikke lineært på TVNorge.

– «Hvite gutter» har vært en eventyrlig suksess for oss, og vi har utrolig mye å takke Johannes, Eirik, Torjus og Jørgen for, sier programdirektør i Warner Bros. Discovery Norge, Magnus Vatn.

– Det er stas at de jobber med nye produksjoner for oss, og veldig gøy å endelig kunne si høyt at Knekt er en av dem. Dette er et ambisiøst og spennende prosjekt som vi alle har skikkelig trua på.