SAMMEN: Stian Trulsen er med i sesong 15 av «Paradise Hotel», som går på TV nå. Solveig Messel var med i sesongen 14.

«Paradise Hotel»-deltagere bekrefter forhold

Stian Trulsen (23) og Solveig Messel (22) avslører at de er kjærester.

– Vi har det veldig fint sammen, sier Solveig Messel til VG.

Hun var deltager i sesong 14 av «Paradise Hotel», som ble vist denne sommeren.

Nå kan hun avsløre at hun er i et forhold med Stian Trulsen, som har vært aktuell med den nåværende sesongen av realityprogrammet. Trulsen bekrefter også at de er kjærester.

– Nå har vi vært sammen i et par måneder. Mine nærmeste har visst det, men jeg ville være trygg på at dette er noe som kommer til å vare, før vi gikk ut offentlig med det, sier Messel.

De to møttes gjennom sosiale medier, rett etter at Trulsen kom hjem fra innspilling i Mexico.

SAMMEN: Stian Trulsen og Solveig Messel kom i kontakt etter Trulsen kom hjem fra innspilling i Mexico.

– Hun begynte å følge meg på Instagram mens jeg var på karantenehotell. Noen dager senere dro jeg og hentet hun i Arendal, også dro vi på date, sier Trulsen.

Han sier det som i utgangspunktet skulle være et engangstilfelle, utviklet seg til noe mer.

– Vi klikket veldig bra, og så må jeg jo si at hun er pen og vakker å se på.

De legger ikke skjul på at relasjonen tidvis har vært turbulent.

– Det var en litt usikker periode. På et tidspunkt bestemte vi oss for å være venner, men så kom sjalusien når vi møtte andre, sier Messel.

– Vi møttes for å skvære opp, og bli enig om hva vi var. Jeg sa klart ifra at vi enten ble sammen, eller så fjernet jeg henne fra livet, sier Trulsen.

Og med det ble de sammen, noe de begge er veldig glad for i dag.

– Men jeg skulle gjerne hatt hun litt nærmere, sier Trulsen, som bor i Oslo.

Messel, som fortiden bor i Kristiansand, sier planen er å flytte til hovedstaden utover høsten. Frem til det besøker de hverandre så mye de klarer.

– Er det noe du har vært redd for at hun skal se når «Paradise Hotel» starter?

– Nei. Jeg har vært klar og tydelig på at det som skjedde der inne, var før vi ble sammen.

Og Messel er enig.

– Men jeg har grugledet meg litt til å se, selv om jeg er veldig spent på sesongen.