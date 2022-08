1 / 4 JUBLER: Bruden markerte vielsen med en skikkelig scoringsjubel! Til stor begeistring fra bruden og gjestene. BRUDEKYSSET: Tor Øyvind Hovda kysser sin brud forrige neste fullskjerm JUBLER: Bruden markerte vielsen med en skikkelig scoringsjubel! Til stor begeistring fra bruden og gjestene.

Gift til stor jubel fra brudgommen

HOLE (VG) Tidligere NRK-profil Carina Olset og samboeren Tor Øyvind Hovda møttes på Tinder. Lørdag giftet paret seg i Hole kirke. Til stor jubel fra brudgommen.

– Jeg er veldig spent og har masse sommerfugler i magen, sier bruden til VG på vei inn i kirken.

Hun ble ført til alters av sin far Roald Olset og var som hun selv uttrykte det «fashionably late».

Rundt 50–60 gjester var samlet i kirken. Foruten nær familie, var også kjente TV-profiler som Anne Rimmen, Susann Michaelsen og Siri Avlesen-Østli på plass.

– Vi har sovet helt greit, men vi har jo to barn hjemme da, sa brudgommen Tor Øyvind Hovda til VG på vei inn i kirken.

Rett etter at presten hadde erklært paret for rette ektefolk, tro han til med en skikkelig scoringsjubel. Til stor begeistring bruden – og gjestene.

Carinas forlovere, VG-reporter Camilla Vesteng og Karoline Brøndbo forteller at alt gikk som planlagt.

– Det var rørende og kjolen var helt magisk, sier de to til VG.

Han forteller også at den første bryllupsreisen går til København fra mandag til onsdag og i desember tar det nygifte paret med seg barna sine til Thailand.

1 / 5 VENNINNER: Anne Rimmen, Siri Avlesen-Østli og Susann Michaelsen - alle kjent fra TV-sporten. BRUDGOMMEN: Brudgommen Tor Øyvind Hovda flankert av sine forlovere, Sindre Johnsrud (t.h), Fritjof Jørgensen (t.v) PÅ VEI OPP KIRKEGULVET: Carina Olset og hennes far VIELSEN: Presten Stian Roos viet Carina og Tor Øyvind RINGENE: Brudgommen viste stolt frem ringene på vei inn i kirken. forrige neste fullskjerm VENNINNER: Anne Rimmen, Siri Avlesen-Østli og Susann Michaelsen - alle kjent fra TV-sporten.

– Carina og Tor Øyvind er et perfekt par, mener tidligere NRK-kollega Susann Michaelsen.

Anne Rimmen leste diktet «Sånn er det å se på deg» av Trygve Skaug i forkant av selve vielsen.

1 / 3 VAKKER KJOLE: Carina Olset ankom vielsen i en Porsche Hun har tidligere beskrevet kjolen som «en skikkelig brudekjole». FAR OG DATTER: Carina Olset ble ført opp kirkegulvet av sin far Roald Olset forrige neste fullskjerm VAKKER KJOLE: Carina Olset ankom vielsen i en Porsche Hun har tidligere beskrevet kjolen som «en skikkelig brudekjole».

I våres ble det kjent at den folkekjære NRK-profilen, forlater statskanalen 1. september til for fordel for PR-bransjen.

– Det er en tid for alt. Jeg har hatt det kult i NRK og vært utrolig heldig. Jeg har noen av mine beste venner i NRK og er takknemlig for alt jeg har opplevd. Nå trenger jeg noen nye «inputs» og utfordringer. Tiden er inne for å lære noe nytt, sa hun til VG den gangen.

Olset avsluttet NRK-karrieren med kvinnenes fotball-EM i sommer. Selv var hun er klar på at tiden er inne for å gå videre, tar hun med seg mange gode minner fra tiden på Marienlyst.

– Jeg har fått jobbe med alt fra store fotballmesterskap til Finnmarksløpet. Jeg har gjort veldig mye kult, som Idrettsgallaen i vinter, fortalte hun.

Hennes siste jobb for NRK var en direktesending fra fra landsskytterstevnet 4. august. Da sendingenærmet seg slutten sent den kveld, ble Olset overrasket med videokavalkade over sine NRK-år og varme ord fra kollegene Andreas Stabrun Smith og Ola Lunde. Da klarte ikke Olset å holde tårene tilbake, skriver fagbladet Journalisten.

– Du har vært en pioner som fast programleder for mannsdominerte idretter, fotball og skyting. Du skal værekjempestolt av den jobben du har gjort, sa Stabrun Smith, og mente at Olset alltid ville være velkommen tilbake til NRK.

Tor Øyvind Hovda er tidligere kaptein på Hønefoss- og han spilte for klubben i en årrekke. Han var med da Hønefoss tok steget opp i eliteserien. Han spilte også i svenske Kalmar før han kom tilbake til i Hønefoss og avsluttet fotball-karrieren som kaptein på laget.

Olset og Hovda ble kjærester i 2018 etter at de møttes på Tinder.

Paret har to barn sammen.