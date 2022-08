NESTE: «Du er neste», lød en av truslene Harry Potter-forfatteren JK Rowling fikk. Nå etterforsker britisk politi saken.

Etterforsker tvitter-trussel mot Harry Potter-forfatter

Etter at Harry Potter-forfatter JK Rowling tvitret at hun ble kvalm av knivangrepet mot Salman Rushdie, ble hun selv truet på livet.

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Det er den engelske avisen The Telegraph som skriver dette.

– Du trenger ikke å bekymre deg – du er neste, lød en av truslene forfatteren fikk på Twitter etterpå.

Engelsk politi etterforsker nå saken.

Salman Rushdie ble forrige uke angrepet og knivstukket på scenen i staten New York under et intervju. Angrepet på forfatteren sjokkerte en hel verden og vakte stor oppsikt.

– Jeg ble kvalm, tvitret JK Rowling etter at hun hadde hørt om angrepet mot Rushdie.

Da trusselmeldingen kom svarte J.K Rawling med å tvitre et screenshot av den, hvor hun skrev: «Til alle dere som har sendt med støttende meldinger – politiet er allerede på saken.

Det bekrefter også en talskvinne for Police Scotland overfor The Telegraph: – Vi har mottatt rapporter om slike nett-trusler og etterforsker saken, sier hun.

The Telegraph skriver at trusselen mot J.K Rawling kom fra en konto i Pakistan. Den samme Twitter-kontoen skal også ha hyllet mannen som sto bak knivangrepet mot Salman Rushdie.

I følge avisen ble kontoen stengt på søndag.