PRINSEPAR: Hertuginne Meghan og prins Harry på Invictus Games i Nederland i påsken.

Netflix dropper hertuginne Meghans TV-prosjekt

Strømmegiganten skal spare penger og kutter en rekke serier – deriblant Meghans animasjonsserie «Pearl».

Av Catherine Gonsholt Ighanian

Publisert: For mindre enn 30 minutter siden

BBC, Deadline og en rekke andre medier melder at Netflix likevel ikke skal gå for Meghans prosjekt, der handlingen skulle dreie seg rundt en 12 år gammel jente som var inspirerte av historiske kvinneskikkelser.

Hertuginnen skulle selv være sjefprodusent sammen med David Furnish (59), ektemannen til Elton John (75).

– Jeg er henrykt over Archewell Productions har inngått samarbeid med den mektige plattformen som Netflix utgjør, sa Meghan da nyheten om serien ble kunngjort i fjor.

Årsaken til helomvendingen er at Netflix har opplevd et stort fall i antall abonnenter, og at de regner med at den negative trenden vil fortsette inn i sommeren. Netflix meldte i april at de hadde mistet 200.000 abonnenter de første tre månedene av 2022.

BBC har ikke fått noen kommentar fra Archewell productions.

Les også Meghan og Harry kysset på scenen Prins Harry (37) og hertuginne Meghan (40) filmes for Netflix når de kaster glans over Invictus Games i Nederland i…

Analytikere mener at økt konkurranse fra andre strømmekanaler som Disney og Amazon, samt trangere økonomiske tider hos abonnentene er årsaken til nedgangen.

Uansett – Netflix kan fortsatt skilte med over 220 millioner abonnenter verden over, noe som gjør dem til den største strømmekanalen. Når de nå benytter sparekniven, kutter de ikke all kontakt med prinseparet.

«Pearl» er bare ett av mange som er inkludert i en gigantavtale prinseparet og deres selskap Archewell Productions inngikk med Netflix for snart to år siden.

Selv om «Pearl» nå er skrinlagt, vil dokumentaren «Heart of Invictus» se dagens lys som planlagt. Da Meghan og Harry besøkte Nederland og idrettsarrangementet Invictus Games i forrige måned, ble de fotfulgt av TV-fotografer.

I tillegg skal en rekke andre serier og filmer inngå i den opprnnelige kontrakten.

Invictus Games er et internasjonalt idrettsarrangement, lansert av nettopp prins Harry i 2014, der sårede soldater og krigsveteraner konkurrerer i ulike idretter. Selv om Harry har løsrevet seg fra kongelige plikter etter at han og Meghan flyttet til USA, er Invictus Games et hjertebarn han har beholdt.

Flere Rampelys-nyheter på VGTV: