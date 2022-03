OFFISIELT SKILT: Kanye West og Kim Kardashian.

TMZ: Kim Kardashian vant skilsmissesak mot Kanye West

Kim Kardashian West vant frem i høringen onsdag; skilsmissen med Kanye West er et faktum og hun kan sløyfe West fra etternavnet.

Av Stein Østbø

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Det er TMZ som melder dette onsdag kveld.

Dommeren ga henne medhold i Kardashians intense ønske om å skilles, et ønske som Kanye West hittil ikke har imøtekommet. Kim Kardashian deltok via videolink, mens Kanye West ikke var til stede under høringen.

les også Kim Kardashian krever skilsmisse – Kanye West nekter

Skilsmissesaken mellom Kanye West (44) og Kim Kardashian (41) har nådd nye høyder den siste uka. Bare én dag før onsdagens høring skiftet West advokat - igjen.

Skilsmisseadvokat Chris Melcher bekreftet da overfor People at han ikke lenger representerte rapperen. Inn kommer Samantha Spector som nylig representerte rap-mogulen Dr. Dre i hans skilsmissesak.

les også Kim Kardashian langer ut mot Kanye West i langt innlegg

Ifølge Billboard skal Spector være Kanye Wests femte advokat siden Kim Kardashian søkte om skilsmisse i februar 2021.

Kim Kardashian, som representeres av Laura Wasser, har hele tiden ønsket å dele saken mot sin ektemann i to; hun ville ha umiddelbar slutt på ekteskapet, mens diskusjonen om fordeling av eiendeler kunne vente til senere.

Onsdag fikk hun viljen sin.

les også Ber fansen ikke skade Pete Davidson

Det var onsdag i forrige uke at Kim Kardashian gikk rettens vei enda en gang med krav om at hennes fraseparerte eksmanns forsøk på å trenere saken, blir stoppet. Kanye West hadde da så langt nektet å skille seg fra Kardashian.

I rettspapirene hevdet hun at Kanye West forårsaket henne skade ved å holde på som han gjorde. De to har hatt flere sammenstøt i sosiale medier siden forholdet tok slutt, og på et tidspunkt gikk West ut og beklaget oppførselen sin.

Ikke minst har forholdet mellom Kardashian og hennes nye kjæreste, Saturday Night Live-stjernen Pete Davidson, opprørt ham.

Paret har fire barn sammen - North (8), Saint (6), Chicago (4) og Psalm ( 2½) - og de har hele tiden hatt en intensjon om å samarbeide om omsorgen for dem.