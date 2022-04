MATPRAT: Emilie Nereng (26) har valgt å satse på mat. Ikke bare har hun studert ernæring, hun er også en av Norges største mat-influencere.

Slik endret Emilie «Voe» Nereng sitt forhold til mat

Som blogger kjente Emilie Nereng (26) på presset for å se ut på en viss måte, og forholdet til mat var ikke på topp. Det var da hun bestemte seg for å studere ernæring, og heller fokusere på det indre.

Den årlige UNG2022-rapporten til Opinion viser at 25 prosent av unge i alderen 15 til 25 år mener mat har blitt for komplisert.

Også for Emilie «Voe» Nereng (26) var mat komplisert, spesielt i ungdomsårene da hun var blogger. Nå har hun blitt eldre og mer selvsikker, men hun kan fortsatt føle på et press.

– Jeg kan fortsatt føle på press rundt mat faktisk, fordi jeg er mat-instagrammer og kommer over ekstremt mange ulike både dietter, kostholdsmønstre, måltider og måter å spise på, sier bloggeren som er med i denne sesongens utgave av «Kompani Lauritzen».

VIXEN AWARDS: Årets mat-influencer gikk til Emilie Nereng 2021.

På Instagram har influenceren over 160.000 følgere. Hun ble i 2021 kåret til årets mat-influencer og har i tillegg skrevet kokebok.

– Det tar opp såpass stor del av hverdagen min. Da kan jeg også føle på et visst press om at jeg skal være hun «sunne», fordi jeg heter EmilieNutrition på Instagram. Det har jeg måtte jobbe litt med å løsrive meg fra. Jeg er jo bare Emilie som skal spise mat som alle andre, sier hun.

Tok pause for å studere

Da Emilie begynte å blogge i 2009, var fokuset på andre ting. Hun brydde seg mest om det ytre og ikke det indre.

– Jeg kjente etter hvert at det gikk imot mine verdier, for jeg hadde andre ting i livet mitt som jeg følte var viktigere for meg. Jeg kjente også på et enormt press den gangen om å se ut på en viss måte, men visste egentlig ingenting om kroppen, sier influenceren.

VG LISTA: Emilie Nereng hadde sin artistdebut på VG lista i 2010

Det var da hun bestemte seg for å slutte med bloggingen og ta en pause fra sosiale medier. Istedenfor begynte hun å studere ernæring.

– Det var der jeg virkelig lærte hvor viktig det er å ha fokus på det indre fremfor det ytre, og hvilken funksjon mat har inne i kroppen. Fremfor å hele tiden fokusere på å gå ned i vekt og de ytre faktorene.

– Det hjelper å avfølge

Hun tror at unge i dag har det vanskeligere enn det hun hadde det som ung.

– Det jo vanskelig å vite hva du selv føler og mener om noe som helst når du blir bombardert med så mye forskjellig informasjon. Jeg tror mye også bunner i at det er så mye fokus på utseende. Jeg hadde ikke TikTok da jeg var ung, sier hun.

På TikTok kan man få opp forskjellige type videoer, det er også en av de mest populære appene for unge.

– Man kan si så mye man vil om at det er fokus på humor og sånn, men man ser jo at mange av de største influencerne er veldig tynne og muskuløse. Det skaper et viss press når de begynner å vise frem hva de spiser, og at du er nødt til å gjøre det for å se sånn ut, og for å få den statusen, sier Nereng.

Selv deler hun innhold om mat på Instagram.

– Jeg forstår veldig at det har blitt veldig komplisert for mange, og jeg tror vi trenger å få et større forhold til hvor maten vår kommer fra og dra det litt ned, legger hun til.

Selv har en av løsningene for henne vært å slutte å følge personer på sosiale medier som får henne til å føle seg dårlig.

– Det hjelper å avfølge personer på Instagram som gjør at du føler deg dårlig. De som har et altfor stort fokus på utseende, magemuskler, «abs» og alt det der. Det har hjulpet meg. Ikke minst har det hjulpet meg å lese om ernæring. Fagbøker rett og slett, sier Nereng.

PSYKOLOG: Emil Vidu Mogård forteller at hjernen bruker 20 prosent av kroppens energi. Den trenger mat for å fungere.

VG har snakket med psykolog Emil Vidu Mogård om hvorfor mange synes mat er vanskelig.

– Mat er blitt underholdning, og det er mange som mener mye om hva vi spiser. Siden vi må forholde oss til mat flere ganger i løpet av en dag, er det ikke rart noen synes mat er blitt for komplisert, sier Mogård.

Mogård forteller at maten vi spiser påvirker fokus, søvn, humør og hukommelse.

– Selv om den er en liten del av kroppen, bruker hjernen faktisk 20 prosent av kroppens energi.

Mogård har noen råd til deg som synes mat er komplisert.