Millionsmell for poptvillingene Marcus og Martinus

Inntektene stuper og underskuddene vokser for selskapene til de to 19-åringene.

Coronapandemien slo økonomisk negativt ut for Marcus og Martinus Gunnarsen i 2020.

Ifølge årsregnskapene til de tre selskapene M & M Artister, MM Concerts og M & M Merchandise ble underskuddet samlet på nesten 7,5 millioner kroner før skatt i fjor.

Inntektene passerte 2,7 millioner – ned hele 12 millioner fra 2019.

Tidligere har merchandiseeffekter som hettegensere, sengetrekk og hjerteputer med M & M-, bilder- og logoer vært millionbutikk for poptvillingene, men i fjor var det dette selskapet som gikk dårligst i tvillingenes popportefølje.

Selskapet bidro med nesten 6,5 millioner kroner i underskudd.

Dermed fortsetter den negative merchandise-trenden for Marcus og Martinus. I 2019 ble underskuddet på nærmere to millioner det samme selskapet.

VG har vært i kontakt med tidligere pressekontakt Marte Schei i Max Social. Hun henviser til artist manager Gilbert Lunde i Universal Music for en kommentar til regnskapene til poptvillingene.

Også etter et planlagt «hjemmeår» i 2019 der M & M reiste på svært få turnéer gikk de på et millionunderskudd.

Det forklarte Schei slik:

– Etter svært høy internasjonal reiseaktivitet i 2017 og 2018, har 2019 vært et strategisk år der hardt arbeid i foregående år har gitt meget gode resultater og samtidig gitt Marcus & Martinus friheten til å fokusere på neste steg av karrieren. I tillegg har 2019 vært et år for stemmeskifte og skolegang, skrev hun i en tekstmelding til VG i fjor.

Til tross for negative regnskapstall de to siste årene, lider Marcus og Martinus ingen økonomisk nød.

Den samlede egenkapitalen i de tre selskapene er fortsatt på 35,2 millioner kroner, ifølge årsregnskapene.

