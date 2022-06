BRUD: Vanessa Rudjord skal gifte seg med Jonas Forsang i Paris.

Vanessa Rudjord gifter seg for tredje gang – blir bryllup i Paris

I podkasten «Synnøve og Vanessa», avslører moteprofil Vanessa Rudjord (46) at hun skal gifte seg med Jonas Forsang (41) om kort tid i Paris.

– Nok småpreik om uvesentligheter. Nå er dette siste podden før du skal smis i Hymens, så la oss heller snakke om det, sier Synnøve Skarbø (51) til venninnen Vanessa Rudjord i podkasten deres.

Episoden ble publisert torsdag morgen. Da forteller Rudjord om hvordan hun har hatt problemer med å få ut brudekjolen fra en brudesalong. Kjolen – som hun sier hun har betalt totalt 200.000 kroner for – måtte bli sydd inn. I tillegg skulle salongen sy en kjole for Rudjords datter.

Men det skulle vise seg å bli en stressende affære.

To dager før avreise til Paris – der bryllupet skal finne sted – får Rudjord ut kjolene, men hun er ikke fornøyd med resultatet. Hun avslører ikke hvordan hun løser den utfordringen.

Én ting er sikkert: Rudjord er på plass i Paris.

Onsdag kveld la hun nemlig ut et bilde fra et hotellrom på Instagram med teksten: «Date night in Paris».

Rudjord skulle egentlig gifte seg i Paris med Jonas Forsang i 2020, men alt ble satt på vent på grunn av coronapandemien.

Nå ser det ut som paret varmer opp til bryllupsdagen på et luksushotell i Paris.

Bryllupet har en kjendistung gjesteliste, og i Rudjords utdrikningslag for et par uker siden, møtte flere kjendisvenninner opp.

Sammen med Synnøve Skarbø, Pia Tjelta, Jenny Skavlan, Signy Fardal og Janne Formoe, dukket også kongelig besøk opp – nemlig kronprinsesse Mette-Marit.

«DRIKKES UT»: Janne Formoe, Vanessa Rudjord, Signy Fardal, Synnøve Skarbø og Jenny Skavlan var blant dem som koste seg på Theatercaféen fredag formiddag. Foto: Frode Hansen / VG

Fredag 20. mai samlet de seg på Theatercaféen i Oslo for utdrikningslaget til Rudjord. På en av Instagram-videoene publisert, kunne man skimte kronprinsesse Mette-Marit i en hvit bluse.

– Vi kommenterer aldri det private programmet til kongefamilien, sa kommunikasjonssjef Sven Gj. Gjeruldsen til VG.

Petter Stordalen og Jonas Forsang startet forlaget Strawberry sammen.

Rudjord har tidligere har vært gift med komiker Thomas Giertsen og finansmannen Runar Vatne, og etter sistnevnte skilsmisse møtte hun sin nåværende forlovede.

VG har tidligere skrevet om hvordan Rudjords kommende ektemann, Jonas Forsang, tjente rått da han solgte seg ut av Strawberry. Han skal ha tjent nærmere 100 millioner på salget. Forsang startet forlaget sammen med Magnus Rønningen og Petter Stordalen.

VG har spurt Rudjord om en kommentar, men ikke fått svar.

