Går ut mot Golden Globe-arrangør: − Helt forkastelig

I kjølvannet av at den norske journalisten Kjersti Flaa gikk til søksmål mot Hollywood Foreign Press Association (HFPA) har de mottatt kritikk fra flere hold – blant annet fra sine egne medlemmer.

Av Henrik Røyne

Publisert: Nå nettopp

Det er de 87 medlemmene i Hollywood Foreign Press Association (HFPA) som arrangerer den kjente prisutdelingen Golden Globe – i tillegg til at de selv stemmer frem vinnerne.

Kjersti Flaa, som jobber som frilansjournalist i Los Angeles, leverte et søksmål mot organisasjonen i fjor der hun anklaget dem for å drive «kartellvirksomhet».

Blant annet hevdet Flaa at organisasjonen nektet å ta imot nye medlemmer, og at HFPA-journalistene utnyttet medlemsfordelene sine til å monopolisere dekningen av Hollywood.

Organisasjonen hadde da avslått forespørselen hennes om medlemskap i 2019, uten at de oppga noen spesiell grunn, ifølge Flaa.

– Måten de behandler nye søkere på, altså sine journalistkollegaer, er helt forkastelig. Frykten for konkurranse er så stor at enkelte medlemmer er villige til å gå så langt som å sende trusselbrev hjem i posten til søkere, noe som skjedde med meg, hevder hun overfor VG.

– Jeg kjenner journalister som har fått posttraumatisk stresslidelse etter at de søkte seg inn. En av mine kollegaer ble innlagt på sykehus på grunn av stress, legger hun til.

VG har forsøkt å kontakte HFPA for å gi dem muligheten til å imøtegå påstandene fra Flaa, men organisasjonen har ikke svart innen artikkelen ble publisert.

I et svar til Los Angeles Times holder HFPA fast ved at ingen av de kritikkverdige forholdene har blitt bevist i retten eller i noen etterforskning.

– De gjentar bare gamle troper om HFPA som gjenspeiler fordommer mot HFPAs mangfoldige medlemskap, skriver organisasjonen i et svar på påstandene til avisen.

Søksmålet ble først omtalt av VG i Norge, men også av blant annet de utenlandske mediene Deadline, Hollywood Reporter og New York Times.

I november ble imidlertid søksmålet forkastet av den føderale domstolen i California, som la vekt på at organisasjonen selv velger hvordan de tar inn medlemmene sine.

Advokater fra HFPA avfeide også saken som et forsøk på å «ryste organisasjonen på grunn av sjalusi», skriver Los Angeles Times.

En ny versjon av søksmålet er nå under behandling hos domstolen, ifølge Flaa.

– Dersom dommeren avviser den er vi beredte på å anke. Kanskje får vi med flere journalister også. Jeg har mottatt stor støtte fra utenlandske og amerikanske journalister her i LA som gjerne vil kjempe ved med side. Kan hende det ender opp med et gruppesøksmål, forteller hun.

Får kritikk fra egne medlemmer

I kjølvannet av søksmålet har nå flere av medlemmene i HFPA gått ut mot sin egen organisasjon, skriver Los Angeles Times. Enkelte av dem skal til og med ha blitt skuffet over at søksmålet til Flaa ikke gikk igjennom.

– Jeg trodde det ville ryste litt ved ting. Vi er en gammeldags organisasjon. Jeg tror fortsatt at HFPA trenger press utenfra for å endre seg, skal et anonymt medlem ha sagt til avisen.

Los Angeles Times har også avdekket at de 87 medlemmene i HFPA tok ut nesten 16 millioner kroner i utbetalinger for å ha sittet i forskjellige komiteer i 2020, noe avisen skriver kan være et brudd på retningslinjene for ideelle organisasjoner i USA.

– Det finnes en holdning nå om å melke organisasjonen for penger. Det er opprørende, skal et annet medlem ha sagt til avisen.

Komikeren og serieskaperen Ricky Gervais har også flere ganger kommet med stikk mot presseorganisasjonen, til tross for at han selv har ledet prisutdelingen flere ganger.

Da han sto på Golden Globe-scenen i 2016 spøkte han blant annet med at juryen er kjøpt og betalt av filmbransjen.

– Filmstjernene ville nok aldri holdt seg bort fra muligheten til å vinne en Golden Globe – spesielt ikke hvis filmselskapet deres allerede har betalt for det, sa han under programmet.

Tror på endring

– Jeg tror at HFPA kan endre seg, men som du kan lese fra LA Times artikkelen så er det sterke krefter på innsiden som gjerne vil at ting skal forbli slik de er. Men dersom dette mediene-sirkuset fortsetter så blir de kanskje tvunget til endring, sier Kjersti Flaa i respons til artikkelen i Los Angeles Times.

Frilansjournalisten sier at hun ikke er overrasket over det som blir beskrevet i saken deres, men at det er hårreisende å få vite hvor mye penger HFPA deler ut til sine egne medlemmer.

Hun understreker også at hun ikke unner noen den opplevelsen hun hadde da hun prøvde å søke seg til organisasjonen.

– Lignende historier med trusselbrev, blackmailing og sjikanering er et utbredt fenomen som har rammet altfor mange av mine kollegaer som har søkt seg inn i HFPA på et tidspunkt, hevder hun.

– Jeg brenner for å endre prosessen rundt opptak av nye medlemmer slik at organisasjonen etter hvert kan bli fylt med profesjonelle journalister – og noe medlemmene kan være stolte av å være en del av.