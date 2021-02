Foto: Ashley Landis / AP

The Weeknd med Super Bowl-pauseshow: − Føltes som en kjedelig mandag

Den kanadiske R & B-stjernen The Weeknd brukte 7 millioner dollar fra egen lomme på et spektakulært Super Bowl-pauseshow. Anmelderne – og publikum – er uenige i om han lyktes.

Publisert: Nå nettopp

Det spektakulære og prestisjefylte Super Bowl-pauseshowet skaper minst like mange overskrifter som selve kampen.

I år var det den kanadiske artisten The Weeknd som sto for underholdningen, og han måtte dermed prøve å leve opp til fjorårets pauseshow signert Jennifer Lopez og Shakira – et show som ble hyllet som «ikonisk».

Iført en dressjakke med røde paljetter fremførte den 30 år gamle artisten, som egentlig heter Abel Tesfaye, flere av sine største hits, deriblant «Can’t Feel My Face», «Starboy» og «Blinding Lights».

Ifølge avisen Guardian og CNN skal han ha brukt 7 millioner amerikanske dollar fra egen lomme på showet, for å sikre at alt ble akkurat slik han ønsket det. Det tilsvarer rundt 63 millioner norske kroner. Stjernen ble heller ikke betalt for opptredenen, skriver Forbes.

BANDASJERTE DANSERE: – Meningen med hodebandasjene er å reflektere over den absurde Hollywood-kulturen med kjendiser og folk som manipulerer seg selv for overfladiske grunner, kun for å blidgjøre andre, sier The Weeknd til Variety. Foto: ERIK S. LESSER / EPA

Super Bowl er finalen i sluttspillet i den amerikanske fotballigaen, og er det største årlige amerikanske idrettsarrangementet. Pauseunderholdningen hvert år er blant høydepunktene for mange.

De siste årene har rundt 100 millioner amerikanere fulgt Super Bowl-finalen.

– Et av de beste pauseshowene

Pauseshowet har skapt stort engasjement i sosiale medier, der meningene er svært delte.

– Et av de beste pauseshowene! Godt jobbet The Weeknd, skriver alpinstjernen Lindsey Vonn på Twitter.

På grunn av coronapandemien foregikk store deler av opptredenen på en scene fremfor på selve fotballbanen, og stjernen hadde på forhånd lovet et «filmatisk» show. Han leverte blant annet flere skiftende bakgrunner, bandasjerte dansere, lys og fyrverkeri.

– The Weeknd gjorde om pauseshowet til sin egen storfilm, skriver Huffington Post om opptredenen.

Nyhetsbyrået Aps anmelder er ikke imponert, og kaller showet kjedelig:

– Navnet hans er The Weekned (helg, red.anm.), men hans Super Bowl-opptreden føltes mer som en kjedelig mandag morgen, skriver anmelderen Mesfin Fekadu, og mener artisten ikke kom til sin rett før ti minutter ut i showet, da det kun var fire minutter igjen.

Anmelderen mener at de to artistene som fremførte USAs nasjonalsang før selve Super Bowl-finalen imponerte langt mer; Jazmine Sullivan og Eric Church.

– De avsluttet sangen sammen – Church lot Sullivan stå i sentrum med sin strålende vokal, og ham selv like bak, sammensmeltet som den perfekte lagkamerat.

Foto: Patrick Smith / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Årlige kontroverser

Fjorårets pauseshow, der Jennifer Lopez og Lady Gaga opptrådte, ble hyllet som «ikonisk». Det ble avsluttet med en medley av de to giga-hitene «Waka Waka» og «Let’s Get Loud».

Året før der igjen sto bandet Maroon 5 for underholdningen. De fikk gjennomgå i sosiale medier for å ha levert et «kjedelig» show.

På forhånd hadde flere stjerner takket nei til å opptre, i solidaritet med 49ers-spilleren Colin Kaepernick – mannen som hisset på seg president Donald Trump, etter at han insisterte på å knele mens den amerikanske nasjonalsangen ble spilt foran kampene.

Super Bowl-opptredener 2020: Shakira og Jennifer Lopez

2019: Maroon 5

2018: Justin Timberlake

2017: Lady Gaga

2016: Coldplay

2015: Katy Perry

2014: Bruno Mars

2013: Beyoncé

2012: Madonna

2011: The Black Eyed Peas Vis mer

I 2004 sørget Justin Timberlake for skandale da fremførelsen av «Rock Your Body» med Janet Jackson endte med at han rev opp kostymet hennes og blottla det ene brystet.

I 2017 ble Lady Gaga hyllet for sitt «elleville» pauseshow.

– Et av de bedre vi har hatt, konkluderte Viasat-kommentator Daniel Høglund etterpå.

