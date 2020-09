POPSTJERNE: Kelly Clarkson, her på Billboard Music Awards i Los Angeles i fjor. Foto: O'Connor / AFF

Kelly Clarkson saksøkt av svigerfarens selskap etter bruddet

Nyseparerte Kelly Clarkson (38) anklages for å skylde eksmannens far mange titalls millioner kroner.

Starstruck Management Group har representert Clarkson i en årrekke. Selskapet eies av Narvel Blackstock (64), som også fungerte som Clarksons manager i 13 år – frem til hun giftet seg med hans sønn Brandon Blackstock (43) i 2013.

Da tok ektemannen over managerrollen for kona.

Etter at Clarkson og Blackstock nylig gikk fra hverandre, har også det profesjonelle samarbeidet surnet, melder «Entertainment Tonight».

Starstruck management gikk tirsdag til søksmål mot popstjernen med påstander om at hun skylder dem over 13 millioner kroner i ubetalte honorarer så langt i år.

Men det er ikke alt. Kontrakten partene imellom går angivelig ut på at Starstruck management har rett på 15 prosent av 38-åringens inntekter, og de anslår at de ved utgangen av 2020 vil ha krav på nærmere 60 millioner kroner.

Clarkson er også aktuell som dommer i «The Voice» og hun har sitt eget talkshow på NBC. Managementet krever fortsatt sin del av denne fortjenesten.

I søksmålet hevdes det for øvrig at selskapet og Clarkson ikke har en skriftlig avtale, kun muntlig. Det er denne «muntlige kontrakten» fra 2007 Starstruck Management nå hevder popartisten har brutt. Søksmålet er sendt inn til Los Angeles Superior Court.

Clarkson har ikke uttalt seg om søksmålet, men postet sent tirsdag kveld denne «memen» fra «Matrix» på Twitter, noe Deadline og andre amerikanske medier tolker som et uttrykk for «Bare prøv dere».

Nyheten om at den tidligere «American Idol»-vinneren og ektemannen Brandon Blackstock (43) skal skilles, ble kjent i juni. Paret har to barn sammen. Hvem som nå skal fungere som manager for Clarkson, er ikke kjent.

Clarkson kommenterte sin nye livssituasjon da hun nylig hadde premiere på «The Kelly Clarkson Show» etter et halvt års pause.

– 2020 har brakt store forandringer, også når det gjelder mitt privatliv. Jeg så det definitivt ikke komme, ikke noe som helst av det som kom, uttalte sangstjernen.

Publisert: 30.09.20 kl. 12:24

