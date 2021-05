Prins Andrew tidligere i år. Foto: Steve Parsons / PA POOL

Brøt seg inn på prins Andrews eiendom

To personer ble arrestert etter ferdsel på prinsens eiendom.

Av Maria Støre

Det melder Sky News.

En 29 år gammel kvinne og en 31 år gammel mann ble arrestert etter de skal ha tatt seg inn på prins Andrews eiendom i Windsor Great Park. Politiet bekrefter overfor Sky News at de mottok melding om at to personer var på eiendommen Royal Lodge, og at begge ble arrestert.

Dette skjedde 25. april.

Prinsen, 61, bor der sammen med sin tidligere kone, hertuginnen av York.

Politiet ble også kalt til eiendommen 19. april, da en kvinne skal ha fortalt sikkerhetsvaktene på eiendommen at hun skulle spise lunsj med prinsen.

Prins Andrew var tilstede under begravelsen.

Prins Andrew har stort sett vært ute av offentligheten grunnet kontroverser rundt vennskapet med den dømte sexforbryteren Jeffrey Epstein.

