STADIONROCK: Vegard sang «When You Were Young» fra The Killers Foto: NRK

VG anmelder «Stjernekamp» låt for låt: Framstår som en rockestjerne

Vegard Bjørsmo var først ute i kategorien Stadionrock: Hans synger kanskje ikke som Jesus, men han framstår i alle fall som en rockestjerne, konkluderer vår anmelder, Terningkast fire.

I kveld kjemper «Stjernekamp»-deltakerne om en plass i semifinalen - og de tre som gjør det best i Listepop og Stadionrock går videre. VGs Tor Martin Bøe anmelder låtene fortløpende. Dette mener han om Vegard Bjørsmos «When You Were Young» fra The Killers:

– Forventningene til Vegard som rockestjerne er muligens ikke voldsomme. I virkeligheten er han heller ikke like brautende som Brandon Flowers. Generelt mangler det noe virkelig kraft i mikrofonen.

Om Ingeborg Walther og Somebody : – Utvilsomt en av årets sterkeste poplåter i undertegnedes ører. Selv etter at den har kokt greit ut av radioen i sommerferiens bilkøer. Ingeborg åpner tettere på den akustiske versjonen som har kommet i etterkant, og åpner «Somebody» sine balladefunksjoner.

Om Knut Marius:

– Knut Marius virker nesten nervøst skjelvende i starten. Det er før han synger fram sin egen utilstrekkelighet fra et tidligere forhold i refrenget. Derfra føles det i alle fall ekte og egent. Å stå sånn hulkende alene mot et minimalistisk pianorefreng krever både sin vokal, og sin uperfekte mann med følelser. Perfekt er det dessverre ikke. Men mektig, javisst.

Om Sandra Lyng:

– Etter moduleringen tar hun seg derimot skikkelig inn, og treffer toner som i alle fall aldri Tina Turner har fått til. Og det har virkelig alt med dette å gjøre, konkluderer VGs anmelder om Sandra Lyngs opptreden

Om Vegard Bjørsmo:

– Hovedsporet fra «Future Nostalgia» er en av årets største poplåter på et av årets største popalbum. Nydelig lettbent dansbart, med en helt strålende «fransk» bassgang i bunnen. Dua Lipa synger den kontrollert avslepent. Vegard er passe jeg-er-over-det arrogant i gjennomføringen, og prøver i alle fall så godt han kan å eie fortellingen.

Forrige lørdag var Emil Solli-Tangen som måtte forlate konkurransen. Dermed er det Sandra Lyng, Vegard Bjørsmo, Knut Marius Djupvik og Ingeborg Walther som skal kjempe om de tre plassene i semifinalen neste lørdag.

Solli-Tangen sa til VG forrige lørdag at det er «kjibt» å ryke ut, men at han var stolt over det han har fått til i konkurransen.

– Hver gang har jeg følt at jeg har gjort noe som jeg kan være stolt av, og gå ut med en form for verdighet, fortalte Solli-Tangen.

HVEM GÅR VIDERE: Sandra Lyng, Vegard Bjørsmo, Knut Marius Djupvik og Ingeborg Walther gikk videre fra musikal- og storbandkvelden forrige lørdag. Nå skal det avgjøres hvilke tre som går videre til semifinalen i Stjernekamp. Foto: JULIE MARIE NAGLESTAD/NRK

I kveld synger deltakerne disse sangene - og i denne rekkefølgen:

Listepop (Årets hits):

Vegard: «Don´t Start Now»- Dua Lipa Sandra: «What´s Love Got To Do With it» - Kygo, Tina Turner Knut Marius: «Someone You Loved - Lewis Capaldi Ingeborg: Somebody - Dagny

Stadionrock:

Vegard: When You Were Young - The Killers Sandra: You Shook Me All Night Long - AC/DC Knut Marius: Run To The Hills - Iron Maiden Ingeborg: Rock The Night - Europe

TIX, eller Andreas Andresen Haukeland er artistenes mentor i listepop denne uka. Han er kjent for mange gjennom en rekke russesanger og fra sosiale medier. De siste årene har han gitt ut mer personlige låter, og toppet VG-lista med den selvbiografiske låten «Jeg vil ikke leve» sommeren 2019.

Ida Maria Børli Sivertsen er coach og ekspert i stadionrock. Hun er en etablert artist og låtskriver med stor suksess på stadionscener både i inn- og utland, siden hun slo gjennom som Zoom Urørt-vinner i 2006. I 2017 kom hun selv på tredjeplass i Stjernekamp.

Begge sitter som eksperter gjennom hele sendingen, sammen med fast dommer Mona B. Riise.

Publisert: 17.10.20 kl. 19:44 Oppdatert: 17.10.20 kl. 20:54