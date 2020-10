FORLOT STJERNEKAMP: Vegard Bjørsmo. - Nå har jeg vært her så lenge at jeg har fått vist meg selv frem, fått en start, en plattform, sa Vegard etter at nederlaget var et faktum. Foto: NRK

Ute av «Stjernekamp» – VG anmeldte låt for låt

Det ble Vegard Bjørsmo (19) som måtte forlate «Stjernekamp» lørdag. VGs anmelder trillet terningen fortløpende underveis i showet.

– Nå på slutten var det erfaringene som betydde mest for meg. Nå har jeg vært her så lenge at jeg har fått vist meg selv frem, fått en start, en plattform, sa Vegard etter at nederlaget var et faktum.

19 år gamle Vegard Bjørsmo fra Karasjok var årets yngste deltager i Stjernekamp.

– Vegard kom inn i dette som et ubeskrevet blad, og har vist seg som en virkelig mangfoldig og kompetent ung artist. At han ryker ut nå kan føles urettferdig for mange, men i kveld var han den svakeste av den gjenværende kvartetten, sier VGs anmelder Tor Martin Bøe.

Han ga Vegard Bjørsmo terningkast fire både for «Don’t Start Now» og «When You Were Young».

I kveld kjempet «Stjernekamp»-deltakerne om en plass i semifinalen neste lørdag - og de tre som gikk videre er altså Sandra Lyng, Knut Marius Djupvik og Ingeborg Walther. VGs Tor Martin Bøe anmeldte låtene fortløpende.

Les hva VGs anmelder mener om artistenes opptredener nederst i saken, og del din mening i «Folkets dom».

Forrige lørdag var det Emil Solli-Tangen som måtte forlate konkurransen og han sa da til VG at det er «kjipt» å ryke ut, men at han var stolt over det han har fått til i Stjernekamp.

– Hver gang har jeg følt at jeg har gjort noe som jeg kan være stolt av, og gå ut med en form for verdighet, fortalte Solli-Tangen.

KJEMPET OM SEMIFINALEPLASS: Sandra Lyng, Vegard Bjørsmo, Knut Marius Djupvik og Ingeborg Walther. Foto: JULIE MARIE NAGLESTAD/NRK

I kveld sang deltakerne disse sangene - og i denne rekkefølgen:

Listepop (Årets hits):

Vegard: «Don’t Start Now» – Dua Lipa

Sandra: «What´s Love Got To Do With it» – Kygo, Tina Turner

Knut Marius: «Someone You Loved – Lewis Capaldi

Ingeborg: «Somebody» – Dagny

Stadionrock:

Vegard: «When You Were Young» – The Killers

Sandra: «You Shook Me All Night Long» – AC/DC

Knut Marius: «Run To The Hills» – Iron Maiden

Ingeborg: «Rock The Night» – Europe

TIX, eller Andreas Andresen Haukeland er artistenes mentor i listepop denne uka. Han er kjent for mange gjennom en rekke russesanger og fra sosiale medier. De siste årene har han gitt ut mer personlige låter, og toppet VG-lista med den selvbiografiske låten «Jeg vil ikke leve» sommeren 2019.

Ida Maria Børli Sivertsen er coach og ekspert i stadionrock. Hun er en etablert artist og låtskriver med stor suksess på stadionscener både i inn- og utland, siden hun slo gjennom som Zoom Urørt-vinner i 2006. I 2017 kom hun selv på tredjeplass i Stjernekamp.

Begge sitter som eksperter gjennom hele sendingen, sammen med fast dommer Mona B. Riise.

