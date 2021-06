Plateanmeldelse: Tyler, The Creator – «Call Me If You Get Lost»: Veiviseren

VEIVISEREN: Tyler, The Creator Foto: LUIS «PANCH» PEREZ/PROMO

Tyler, The Creator – «Call Me If You Get Lost»: Veiviseren

ALBUM: RAP

Tyler, The Creator

«Call Me If You Get Lost»

(Sony)

Tyler, The Creators sjette soloalbum er en uvanlig rik og mangefasettert lytteopplevelse.

Av Marius Asp

Publisert: Nå nettopp

Da Tyler «The Creator» Okonma slo gjennom som ultrakarismatisk og rappkjefta leder for det uregjerlige LA-kollektivet Odd Future, var han fortsatt bare en valp i tenårene.

Noe som lett kunne merkes: Til tross for at gjengens tegneserieaktige energi opplevdes som et friskt pust i 2009, ble misogynien og homofobien som gjennomsyret deler av tekstuniverset kjapt utmattende og harry.

Det siste tiåret har 30-åringen brukt på å riste av seg eimen av disse ungdomssyndene – eller bli voksen, som resten av oss får lov til å kalle det. Som lyriker og produsent har han utviklet et betydelig større vingespenn, kanskje aller tydeligst hørbart på briljante «Flower Boy» (2017).

Inntil nå, vel å merke. Sjettealbumet «Call Me If You Get Lost» er nemlig en usedvanlig rik og mangefasettert lytteopplevelse, der Tyler viser frem hele sitt akkumulerte repertoar som rapper og produsent.

Likevel henger platen påfallende godt sammen, fra en åpning lastet med harde og klaustrofobiske låter («Corso», «Lemonhead», «Lumberjack») til en fortsettelse som åpner seg i alskens fruktbare retninger.

Favoritter inkluderer den fårete r&b-flørten «WasYaName», det Lil Wayne-gjestede jazzfunk-vidunderet «Hot Wind Blows», selvransakende «Manifesto» og blytunge «Juggernaut» med Lil Uzi Vert og idolet Pharrell Williams – nådeløst effektive spor som alle tikker inn på under tre minutter.

Dveles ved bør også de to sangene som strekker seg mot timinuttersmerket, «Sweet/I Thought You Wanted To Dance» og «Wilshire», som på hvert sitt vis representerer rapperen på sitt ømmeste og mest sårbare.

Det er flust med sultne gjesterappere på «Call Me If You Get Lost» (inkludert en kriminelt kort Frank Ocean-cameo), men det er Tyler selv som trekker lasset – skarp, selvironisk, hevngjerrig og kjærlighetssyk, med et skakt og grunnleggende takknemlig blikk på sin egen plass i verden.

DJ Drama er innom de fleste låtene med sine karakteristiske utrop – et grep som i det store og hele gir utgivelsen en høyst tilsiktet og kledelig mixtape-vibb.

I 2021 er Tyler, The Creator en uovertruffen brobygger mellom gamle og nye hiphop-idealer. I så måte er «Call Me If You Get Lost» skiva du skal klaske i bordet neste gang din onkel begynner å mase om hvordan alt gikk til helvete etter Wu-Tang Clan. Han kan komme til å takke deg.

BESTE LÅT: «Hot Wind Blows»