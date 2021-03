INTIMKONSERT: Bare seks personer dukket opp på Sandra Lyngs konsert på samfunnshuset i Vikeså på fredag. Artistkollega Magnus Bokn opptrådte for fire publikummere dagen etter. Foto: Ole Martin Wold

Sandra kom til bygda, men «ingen» fikk det med seg: − Tror nesten ikke det er sant

Sandra Lyng holdt konsert for seks publikummere i Vikeså i helgen. En Vikeså-innbygger mistenker at arrangøren bevisst unnlater å markedsføre effektivt. – Ikke riktig, svarer arrangøren.

Av Pernille Solheim

– At så store artister som Sandra Lyng og Magnus Bokn kunne ha konsert her uten at noen visste noe er utrolig rart, sier Vikeså-innbygger Borghild Hvidsten Gjedrem til VG.

– Folk er helt overrasket. Man tror nesten ikke at det er sant at Sandra Lyng var her, liksom.

I helgen har både Magnus Bokn og Sandra Lyng holdt konserter på Bjerkheim samfunnshus i Vikeså i Rogaland. Til stede på sistnevnte var bare seks publikummere, til tross for en kapasitet på 50.

I et leserbrev publisert av Dalane Tidende søndag skriver Gjedrem at hun gjerne skulle ha visst at konserten skulle finne sted.

– Jeg har en datter på ti år som ble kjempeskuffet da hun skjønte at Sandra hadde hatt konsert rett nedi bakken fra byggefeltet der vi bor, sier hun til VG.

I etterkant av konserten gikk Gjedrem inn på Sandras Instagram-profil for å se om hun hadde annonsert konserten der. Men der fant hun ingenting. Gjedrem har heller ikke sett en eneste plakat i bygda.

I leserbrevet sitt kritiserer hun konsertarrangøren MultiEvent for dårlig markedsføring og ytrer mistanke om at de bevisst forsøker å få færrest mulig publikummere siden de vil få kompensert dette tapet.

Dette avviser Øyvind Riibe i MultiEvent.

– Det medfører ikke riktighet. For hver gjest som ikke dukker opp er vårt totalbudsjett dårligere, sier Riibe.

– Vi taper penger som arrangør på å gjøre et arrangement som ikke er utsolgt.

«MÅ ARRANGERE»: Øyvind Riibe i MultiEvent avviser at de får kompensert for manglende publikum. For å få støtte er selskapet nødt til å arrangere konserter – med eller uten publikummere, sier han. Foto: Bertine Midttun, Lister24

– Men hvorfor gjør dere ikke mer for å tiltrekke flere publikummere til konserter om det hadde lønnet seg for dere?

– Vi har annonsert arrangementer lokalt. Grunnen til dét er at vi ikke skal tiltrekke personer fra andre kommuner. Tidligere har vi markedsført gjennom delekonkurranser og så videre. Det kan vi ikke gjøre nå på grunn av restriksjoner, sier Riibe.

Usikkerhet rundt hvorvidt det ville innføres nye nasjonale tiltak denne uken førte ifølge Riibe til at de ventet med å annonsere konserten. De annonserte til slutt gjennom Facebook og ved å henge opp plakater i bygda. Men mange av disse har ifølge Riibe blitt plukket ned. Av hvem, vet han ikke.

Sandra Lyng ønsket ifølge Riibe å annonsere konserten i sosiale medier. Det måtte de si nei til, for å unngå å tiltrekke publikummere fra andre kommuner.

– Nødt til å arrangere

Riibe opplever at de står i en dragkamp mellom kultur- og helsemyndighetenes oppfordringer. Fra det ene holdet oppfordres man til å arrangere, og fra det andre til å begrense sosial kontakt gjennom arrangementer.

– Vi sitter litt mellom barken og veden på hva vi skal gjøre. Men nå har det blitt sånn at hvis vi skal klare å dekke våre faste utgifter og få en prosentandel av disse dekket, så er vi nødt til å arrangere.

Han erkjenner at forfatteren av leserbrevet har et poeng – at stimuleringsordningen er utformet på en måte som kan få aktører til å «arrangere for å arrangere».

Ordningen skal stimulere kulturaktører til å arrangere fremfor å avlyse arrangementer. Gjennom denne får man kompensert redusert antall publikum grunnet coronarestriksjoner, men ikke manglende billettsalg innenfor de gitte begrensningene, opplyser Riibe.

– Vi har valgt å prøve å gjennomføre flere arrangementer per måned, men kunne fått mest ut av å arrangert kun ett i måneden med store begrensninger. Arrangementene gir jobb til musikere, lydfirmaer, artister, lokaler og bidrar til hele næringskjeden ved gjennomføring.

Gjedrem hevder i sitt leserbrev også at det var null publikummere på Magnus Bokns konsert i Vikeså lørdag. Også dette avviser Riibe. Til stede var det ifølge ham fire personer.

KONSERT FOR FIRE: Magnus Bokn hadde bare fire personer i publikum under sin konsert på samfunnshuset i Vikesø lørdag. Foto: Tore Meek

Gjedrem mener at arrangøren kunne gjort mye mer for annonsere lokalt uten å risikere å tiltrekke folk fra andre kommuner.

– Det hadde ikke vært noe problem å hindre ferdsel på tvers av kommunegrenser her, så lenge man hadde annonsert innad i bygda, sier Gjedrem.

– Ingen visste noe – i en liten bygd som er ganske gjennomsiktig. Det er én lokalbutikk vi handler hos og det har ikke hengt én plakat om dette der.

Til skuffede innbyggere som ikke har fått med seg at Sandra og Magnus har vært i bygda, vil Riibe si at det kan bety at markedsføringen kunne vært gjort annerledes.

– De plakatene vi har hengt opp har ikke fungert. Den måten vi har målrettet det annerledes på Facebook for ikke å nå ut til andre kommuner og få tilreisende har da heller åpenbart ikke fungert.

Sandra Lyng har ikke besvart VGs henvendelse søndag.

