GJØR SOM PAPPA: Matilda Ramsey gjør som pappa Gordon og gjør suksess som TV-kokk. Men med et yngre publikum. Mamma Tana til høyre. Foto: Jonathan Brady / PA Wire

TikTok-stjerne i pappas fotspor

Nesten fem millioner følgere på TikTok, 600.000 på Instagram og eget TV-program. Matilda (19) gjør som pappa Gordon Ramsay og satser på mat.

Publisert: Nå nettopp

Det skriver den svenske avisen Expressen.

Matilda, eller Tilly som hun som regel blir kalt, er den eneste av de fem barna til Tana og Gordon Ramsay som har valgt å gå i farens fotspor.

Foruten sitt eget TV-show «Matilda and the Ramsay Bunch», har 19-åringen også gjort en rekke opptredener i pappas TV-show «MasterChef Junior» og «Hell's Kitchen».

les også Babylykke for Gordon Ramsey og kona Tana

Pappa Gordon, som også har sin egen populære TikTok-konto, stiller ofte opp på Tillys TikTok-konto hvor de lager mat sammen og finner på mange morsomme påfunn. For en tid tilbake var de med i den svært så populære «This or that challenge» på TikTok.

– Det resulterte i nesten 40 millioner visninger på pappa Gordons TikTok og ti millioner visninger på Tillys TikTok, skriver BuzzFeed.

les også Forbes: Dette er Europas rikeste kjendiser

I den forbindelse vakte det ifølge Insider en viss oppsikt da Tilly fortalte at hun faktisk liker mamma Tanas mat bedre enn den pappa lager.

På den annen side, moren er ingen amatør på kjøkkenet hun heller – og har faktisk utgitt hele seks kokebøker. Men 19-årsdagen sin, den markerte Tilly med å danse med pappa på TikTok.

Gordon Ramsey besøkte for øvrig Norge i sommer i forbindelse med innspillingen av National Geographic-serien «Gordon Ramsay: Uncharted» eller «På eventyr med Gordon Ramsay».