Jennifer Aniston: − Det handler om fremtiden

Superstjernen Jennifer Aniston (51) kaster seg inn i rekken kjendiser som oppfordrer sine landsmenn til å bruke sin stemmerett i det kommende presidentvalget.

Iført blå joggedress, munnbind og solbriller har skuespilleren, kjent fra blant annet «Friends», levert inn sin stemme.

– Jeg stemte på Joe Biden og Kamala Harris. Jeg har levert min stemme, og jeg gjorde det tidlig. Jeg stemmer på dem fordi landet vårt er mer splittet enn noen gang, skriver hun under et bilde av seg selv, der hun leverer sin stemme, på Instagram.

Totalt har minst 53 millioner amerikanere forhåndsstemt til presidentvalget 3. november, der Donald Trump stiller til gjenvalg, mens demokratene stiller med Joe Biden som sin presidentkandidat.

Skuespilleren har over 35 millioner følgere på Instagram, og satte i fjor verdensrekord da hun over én million følgere på drøyt fem timer. Rekorden har senere blitt slått av TV-legenden David Attenborough. De siste ukene har hun flere ganger oppfordret sine følgere til å stemme.

– Akkurat nå bestemmer noen få menn hva kvinner kan gjøre og ikke gjøre med kroppen sin. Vår nåværende president har bestemt at rasisme ikke er et problem. Han har flere ganger offentlig ignorert vitenskap ... For mange mennesker har mistet livet, skriver hun videre.

Hun oppfordrer deretter alle om å virkelig vurdere hvem de stemmer på.

– Dette handler ikke om én kandidat eller én sak. Det handler om fremtiden til dette landet og til verden. Stem på like menneskerettigheter, for kjærlighet og for anstendighet.

Til slutt legger hun til:

– Det er ikke morsomt å stemme på Kanye West. Jeg vet ikke hvordan jeg kan si det annerledes. Vær så snill, ta ansvar.

