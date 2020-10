ÅPNER OPP: Truls Svendsen åpner opp i egen podkast om at han har mistet faren sin. Foto: Odin Jæger

Truls Svendsen mistet faren: − Veldig tungt

Truls Svendsen forteller om dødsfallet til faren i den nyeste episoden av «Truls & Hellstrøm – tar munnen full».

Nå nettopp

Den folkekjære duoen Truls Svendsen og Eyvind Hellstrøm har i flere år underholdt de norske hjem med TV-serien «Truls ala Hellstrøm».

Tidligere i år startet de også podkasten «Truls & Hellstrøm – tar munnen full» hvor komikeren og mesterkokken har delt alt fra mat-inspirasjon til dagligdagse ting.

Siden mai har de spilt inn én episode i uken, men etter 5. oktober ble det stille.

Mandag var de derimot tilbake med en ny episode, hvor Svendsen kunne dele en trist nyhet.

– Det er jo sånn at det er enkelte ting vi ikke styre her i livet, dessverre og veldig trist, starter han.

DUO: Truls Svendsen og Eyvind Hellstrøm har i flere år underholdt de norske hjem med TV-serien «Truls ala Hellstrøm». Tirsdag starter sesong fire av serien. Foto: Hallgeir Vågenes

Svendsen forteller at han og Hellstrøm skulle til å spille inn en episode da han var nødt til å hoppe på et fly til Tromsø.

– Faren min ble veldig syk, og dessverre gikk han bort for cirka to uker siden.

De har fått mange spørsmål om hvorfor det ikke har kommet en ny episode, og Svendsen sier det ikke er «bare bare» og fortelle at pappaen hans har gått bort.

– Det er selvfølgelig veldig tung og trist og miste en man er glad i. Men det skal sies også at han pappa var ganske syk på slutten. Og oppe i det hele, hvis det er lov å si, så er jeg litt glad at han slapp å ligge der og ha det mer vondt. For det hadde han, sier han.

VG har vært i kontakt med Svendsen, som sier det er greit at VG gjengir innholdet i podkasten.

les også Truls Svendsen om datteren: – Tenk om Eva hadde fått møte Eva

Han forteller om en pappa som sakte mistet seg selv de siste årene på grunn av sykdom.

– Han har bestandig vært en humørspreder. Det har vært vits på vits og mye glede. Det var litt tungt å se at han forfalt litt. Nå hadde han så mye smerter og vondt, at det var nesten litt godt å se han slippe å ha det vondt.

Svendsen benytter seg også av anledningen til å komme med en oppfordring.

les også Truls Svendsen om pappalivet: – Det vakreste jeg har opplevd

– Jeg fikk møtt han før han gikk bort, og jeg fikk også si at jeg var glad i han. Vi var ikke så gode på å si det der til hverandre, men jeg presset det frem. Jeg tror nok han satt pris på det.

Han tror mange går å angrer på tingene man ikke fikk sagt, når man mister noen nær.

– Man må alltid huske på å si til dem man er glad i, at man virkelig er glad i dem, sier han.

Han kompanjong Hellstrøm sier seg enig.

– Det vi aldri må glemme, er at livet bare er til låns, sier Hellstrøm.

Publisert: 26.10.20 kl. 14:55

Les også