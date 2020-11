DE UNGE ELSKENDE: Astrid Giske som Maria og Sondrey som Tony i «West Side Story». Foto: Tovia Razzi / Starworks

Teateranmeldelse «West Side Story»: Rotløs ungdom

Retningsløs energi og pusete romanse. Ah, ungdom.

Nå nettopp

«West Side Story»

Chateau Neuf, Oslo

Av Arthur Laurents og Jerome Robbins

Musikk: Leonard Bernstein

Sangtekster: Steven Sondheim

Regi: Mattias Carlsson

Koreografi: Belinda Braza

Konsept/prosjektleder: Ola Beskow

Scenografi: Takis

Kostymedesign: Cårejånni Enderud

Musikalsk ansvarlig: Petter Kragstad

Revidert manus og sangtekster: Christian Ranke

Med: Sondrey, Astrid Giske, Anette Amelia Larsen, Håvard Eikeseth, Kevin Mbugua, Nils Ole Oftebro, Anette Hoff, Zahid Ali, Per Sundnes med flere

Starworks har gjort det til sitt spesiale å sette opp musikaler og show i den mest kommersielle enden av skalaen. Det betyr jukeboksmusikaler om Queen og Jahn Teigen, for eksempel, samt «klassikere» som kommer fiks ferdig spekket med slagere som «alle» kjenner («Flashdance», «Grease»).

«West Side Story» er i så måte et aldri så lite skritt til siden for dem. Vel er det en av historiens mest velkjente musikaler. Men de spiller ikke Leonard Bernsteins «låter» på P4 for tiden.

Historien kunne knapt vært enklere. Arthur Laurents’ libretto og den unge Steven Sondheims sangtekster oppdaterte simpelthen «Romeo og Julie» til et miljø preget av fattigdom, gatekamper, æresdrap og etniske gnisninger på Manhattan, New York på 1950-tallet.

Gutt tilknyttet én gjeng møter jente som «tilhører» den andre. Gutt og jente forelsker seg. Tragedie.

GJENG NUMMER ÉN: «Sharks» i «West Side Story». Foto: Tovia Razzi / Starworks

Formelen er mildt sagt takknemlig å fornye – så lenge rotløs ungdom finnes. Oppsettingen på Chateau Neuf i Oslo denne høsten nyter godt av et multikulturelt ensemble der selv bergensere og svensker får være med (også selve gjengene er innbyrdes multietniske). Det er overhodet ingen ulempe at scenen ser ut omtrent slik en gate i en norsk by av en viss størrelse faktisk ser ut i våre dager. (Selv om handlingen fremdeles utspiller seg i USA).

Scenografisk får denne nye «West Side Story» mye ut av relativt få elementer. Uttrykket er monokromt urbant – først helt mot slutten bades scenen i det blodrøde lyset som kjennetegnet den berømte, femtitallsrockete filmversjonen fra 1961. Sondheims tekster er også blitt moderne. Folk blir «føkka» nå, og risikerer å få en vaskekost stukket opp i rævva. Noe annet hadde føltes merkelig.

Det er skrevet inn en dagsaktuell tvist som involverer moderne teknologi også, nærmere bestemt en mobiltelefon. Smart.

GJENG NUMMER TO: «Jets» i «West Side Story». Foto: Tovia Razzi / Starworks

Belinda Brazas koreografi er selvsagt også delvis ny. Den spruter av hip hop-moves og atletisk energi – dansen her er mer aggressiv enn vi er vant til. Ensemblet gjør stas på den – det er mye å se på. Jo flere som er på scenen, jo bedre er det.

Hovedrollene som de unge elskende, Tony og Maria, blir gestaltet av Sondrey (fullt navn: Mulongo Nystrøm) og Astrid Giske. Du har (kanskje) sett dem på TV, endog i det samme programmet: «The Stream». Sondrey har vært med i «Stjernekamp» også, og er ingen typisk musikalsanger. Klangen hans er en annen.

Det er i utgangspunktet svært velkomment, og han synger og artikulerer utmerket. Problemet er imidlertid at han foreløpig ikke er stort til skuespiller. Verre: At han ikke er en danser. Braza har trolig sett begrensningen, og gitt ham færrest mulig utfordringer. Men Sondrey er liksom keitete når han står relativt stille helt alene også, som en guttunge som ikke får utløp for energien han huser.

OGSÅ DE GAMLE FÅR VÆRE MED: Nils Ole Oftebro som «konstabel Schrank» i «West Side Story». Foto: Tovia Razzi / Starworks

Giske har en mer klassisk, skolert musikalstemme, og synger også hun svært fint. Men for å banne litt i kjerka: Verken Maria eller – spesielt – Tony var noen gang veldig sterke karakterer. Scenene med Sondrey og Giske alene på Chateau Neuf mangler eleganse og bevegelse. Romansen blir aldri grasiøs, og langt mindre episk. Den føles pusete.

Ekstra merkbart blir dette fordi et par av artistene i de mindre rollene føles så elektriske. Øynene vandrer stadig til Håvard Eikeseth, som den nonchalant «coole» Riff, og spesielt til Anette Amelia Larsen, i den kjøttfulle rollen som Anita.

STJERNEMATERIALE: Anette Amelia Larsen i «West Side Story». Foto: Tovia Razzi / Starworks

De er begge karismatiske, fulle av stoffet som musikalstjerner lages av. Det er et tap når førstnevnte forsvinner ut en halvtimes tid før finalen. Sistnevnte stjeler langt på vei showet.

Alt i alt er det energi nok i «West Side Story» til å lyse opp høstmørke bakgater og smug, i alle fall de rundt Chateau Neuf på Majorstua. Energi var det også i kulturminister Abid Raja, som var på plass for å holde en rask innledning om kulturens betydning i en utfordrende tid og bla bla bla.

Raja hadde ikke bare vært på teater på Chateau Neuf før, må vite, men sågar spilt i et stykke her da han var medlem i Pakistansk Studentsamfunn back in the day. Dette demonstrerte han ved å dra et vers fra en Bollywood-sang.

Goood stemning.

Publisert: 04.11.20 kl. 23:38

Les også