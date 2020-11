NYTT «SPRELL»: Fabian Stang blir podkast-programleder. Foto: KEVIN NORBY/ECCENTRIC PEOPLE

Fabian Stang starter podkast: Skal under huden

Fabian Stang (65) lover å by på følelser i podkasten «Fy Fabian».

Onsdag debuterer Oslos tidligere ordfører som podkast-programleder.

– Det å leve er å gjøre stadig nye ting, så da jeg ble spurt, tenkte jeg at det er sært å si nei, sier Stang til VG.

– Nå får jeg en fantastisk mulighet til å møte spennende gjester.

Stang skal nemlig intervjue kjente mennesker om aktuelle temaer. Første ut forlegger, eventyrer og kunstner Erling Kagge (57).

– Det blir ærlig og forhåpentlig også litt reflektert. Men ikke ambisiøst. De fleste av mine gjester har tatt eksamen i å svare korrekt, så spenningen ligger nå i å komme under huden på dem, forklarer Stang.

Om mamma Wenche Foss: – Sovnet inn med frisk leppestift

Stang har selv tidligere vært åpen om utfordringer i eget liv, som at han gikk på en tung, psykisk smell etter at han trådte av som ordfører i 2015 – etter åtte år i rollen.

I 2015 snakket han også om den vonde hemmeligheten han bar på i 45 år, om at han som ung tenåring ble seksuelt misbrukt.

Målet med podkasten er å gi innblikk i selve mennesket bak alle de kjente navnene.

– Men det blir ikke sånn sosialpornografi. Det er jeg ikke ute etter. Jeg håper samtalene blir spennende, selv uten skandaler. Men følelser blir det. Vi står jo også i en ganske krevende tid og gjør oss tanker om hvordan verden vil se ut fremover.

Eldre målgruppe

David Eriksen (53), eier av Eccentric People – som står bak podkasten, er fornøyd med sitt ferske tilskudd. Han har fra før blant annet influencere som Iselin Guttormsen (33) og Lene Orvik (33) i podkast-stallen.

– Podkast er noe som er her, men som vi likevel bare har sett starten av. Å ha med Fabian vil være med på å bygge oss opp og legge til rette for et eldre segment. Det er veldig gøy, sier Eriksen.

– Fabian er en fantastisk person, en veldig god politiker og Oslos pappa i mange år. Jeg kan ikke tenke meg noen bedre enn ham til dette prosjektet.

SPENT: Fabian Stang, her under et intervju med VG i sommer, ser frem til pod-debut. Foto: HALLGEIR VÅGENES, VG

Selv vil ikke Stang settes i noen «voksen-pod»-bås.

– At de gjestene jeg har startet med er voksne, er litt tilfeldig. Jeg tar gjerne imot unge. Meningen er at jeg skal lære litt også, smiler han.

– Skulle gjerne vært ordfører nå

Etter ordførervervet, fra 2017 til 2018, jobbet Stang som statssekretær for daværende innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug, før han forlot politikken. I dag jobber Stang som advokat.

På spørsmål om hvordan det står til ellers i disse dager, svarer 65-åringen:

– Vi befinner oss jo alle i noe som er en prøvelse for menneskeheten. Vi er vant til å kunne fikse det meste. Det er lenge siden vi klarte å reise til månen.

– Hvordan er det for deg å være vitne til den alvorlige coronasituasjonen i hovedstaden i dag?

– Jeg savner ikke det å være ordfører i Oslo, for jeg fikk være med så mye spennende i de årene, men jeg skulle gjerne vært ordfører nå og vært med og trøstet litt. Alle som sitter alene.

– Hva vil du si til dem?

– Jeg vil si: Ikke vent på at noen ringer deg, ring først selv. Bare en eneste telefon kan gjøre hele forskjellen på en dag.

Stang er selv glad i å høre på podkast, selv om det ikke er en daglig syssel. Den siste tiden har det gått mest i amerikanske, i forbindelse med presidentvalget.

– Vi må nok slåss om lytterne. Det er ingen hemmelighet at det er blitt ganske mange etter hvert.

Pippi-knagg

Stang bestemte selv tittel på sin nye geskjeft. «Fy Fabian» er ikke bare inspirert av hans eget navn. Det er minst like mye en honnør til forfatter Astrid Lindgren, som innførte begrepet gjennom Pippi.

– Astrid Lindgren som har vist vei for mange jenter og kvinner gjennom Pippi Langstrømpe. Vi tror vi er likestilte, men det er fortsatt et godt stykke igjen, sier Stang.

Publisert: 11.11.20 kl. 08:00

