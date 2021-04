18 ÅR: Maud Angelica Behn, her avbildet under et intervju med VG før jul. Foto: Andrea Gjestvang

Maud Angelica Behn 18 år i dag – hylles av mamma og Durek

Prinsesse Märtha og Ari Behns eldste datter er myndig. «Vær trofast mot deg selv», skriver prinsesse Märtha. Også Durek Verrett skriver hilsen.

Av Catherine Gonsholt Ighanian

«Du er et skinnende lys i denne verden», skriver prinsesse Märtha (49) i sin hilsen til datteren på Instagram.

«Du ser alle rundt deg, er oppmerksom, nysgjerrig, filosofisk, dyp, morsom, kreativ, litt rar og nerdete – og fremfor alt modig», legger hun til.

Märtha deler flere bilder fra datterens liv.

«Du står støtt i din sårbarhet og tør å gå nye veier. Det å forebygge selvmord og fremme mental helse, er ikke noe som kommer lett, men du gjøre det med stil og verdighet», skriver mamma til bursdagsbarnet.

Også prinsesse Märthas kjæreste, Durek Verrett (46), hyller Maud på bursdagen. Under en samling bilder som viser gode minner, skriver han at han på grunn av corona-restriksjonene dessverre ikke kan være til stede i Norge.

«I dag fyller min bonusdatter 18 år», skriver Verrett om Maud, som han beskriver som en «fantastisk kvinne».

«Derfor vil jeg poste noe som forteller hvor høyt jeg elsker denne nydelige sjelen og dyktige kunstneren – Maud Angelica Behn, som stjal hjertet mitt første gang vi møttes», skriver han videre.

Prinsesse Märtha om Durek: – Nå vet vi ikke når vi ses

Durek – som befinner seg hjemme i Los Angeles – snakker varmt om Mauds kvaliteter, som at hun er «kjærlig, vakker, snill og sjenerøs».

«Jeg er så takknemlig overfor min elskede Märtha og kjære Ari Behn for at de skapte dette mirakelet i verden. Bare to sjeler med rene hjerter kan gi en sånn gave til oss alle», skriver han.

Prinsesse Mätha skriver under kjærestens innlegg at en av de største grunnene til at hun elsker ham, nettopp er den store kjærligheten han har til hennes barn.

«Tusen takk for disse kloke og nydelige ordene til Maud», skriver hun.

Märtha skriver i sin hilsen med å si at hun er veldig stolt av alt Maud har utrettet så langt i livet.

«Vær trofast mot deg selv, min kjære. Du rcker! Du skinner! Bare vær deg selv», skriver Märtha i hilsenen, som er skrevet på engelsk.

«Du er mer enn nok, og de stundene du måtte tvile på det, så er vi alle her for å minne deg på det. Vi står bak deg. Jeg elsker deg «big time».»

I dag er det altså 18 år siden en stolt og lykkelig Ari Behn kunne fortelle et samlet pressekorps om sin nyfødte datter at hun var «en gyllen halvmeter».

Bestemor Marianne Behn (66) gratulerer Maud med en lang hilsen på Instagram, der hun skriver om barnebarnet at hun er «klok, varm og vakker – og utstyrt med en ekstra dose medfølelse».

«Jeg er så lykkelig over all den tiden vi har tilbrakt sammen med familien, og vi to alene på reiser, der vi har snakket og studert, og alle gode stunder med strikketøyet hjemme», skriver Marianne Behn.

Maud har delt hilsenen på sin Instastory med «Aww» og tre hjerter.

«Jeg fyller 18 år i dag – det er bursdagen min», skriver hun i neste story-post.

2004: Prinsesse Märtha og Ari Behn med lille Maud i Central Park for 17 år siden. Foto: Thomas Nilsson, VG

Maud Angelica, eller Maud som hun kalles i familien, har markert seg i offentligheten det siste halvannet året. Prinsesse Märtha og Aris eldste datter rørte hele nasjonen med sin gripende minnetale til pappa i bisettelsen i januar i for.

Siden har hun blitt en talskvinne for psykisk helse. Tara kåret Maud i fjor til «Årets modigste kvinne». Hun var også blant de nominerte til Årets navn i VG.

MOR OG DATTER: Prinsesse Märtha og Maud Angelica i dokumentarserien «Märtha». Foto: TV 2

Maud er for øvrig sentral i den ferske TV-dokumentaren «Märtha» på TV 2. Der inviterer prinsessen og døtrene seerne inn i hjemmet i Lommedalen, og i gode og mer krevende dager.

18-åringen følger for øvrig i sin fars kunstneriske fotspor. På Instagram-kontoen @3_eyed_cat deler Maud egne kunstverk.

VG Helg hadde en lang og åpenhjertig samtale med Maud i desember i fjor. Se utdrag på VGTV:

