I KAMP: komiker og radioprofil Espen Thoresen (62) og komiker Terje Sporsem (44) konkurrerte i øksekast. Foto: Alex Iversen / TV 2

Tårevåt «Farmen kjendis»-exit: − Litt av et mareritt

Terje Sporsem vant tvekampen mot Espen Thoresen, og sikret seg dermed en ny uke på «Farmen kjendis».

Søndag var det klart for tvekamp mellom komiker og radioprofil Espen Thoresen (62) og komiker Terje Sporsem (44).

De to «Farmen kjendis»-deltagerne konkurrerte i øksekast, og etter en jevn og spennende kamp var det Sporsem som gikk seirende ut av duellen.

– Å kunne gå bort å klemme de andre, og vite at man var videre var en veldig deilig følelse, sa Sporsem.

Men seieren hadde en bismak, og da tårene presset på slet han med å formulere seg.

– Det er liksom det å sende ut noen som man er glad i, sa Sporsem før han tok til tårene.

Til VG sier Sporsem at han har kjent Thoresen i en årrekke.

– Jeg hadde jo veldig lite lyst til å stå opp mot en som jeg kjente godt fra før. Vi er gode kollegaer, så det var litt av et mareritt.

TVEKAMP: Espen Thoresen tapte mot Terje Sporsem i øksekast, og måtte derfor forlate «Farmen kjendis». Foto: Alex Iversen / TV 2

Thoresen tok på sin side tapet fint.

– Jeg er glad for at du vant. Du er en verdig vinner, Terje, sa han og la til at han hadde hatt et helt utrolig opphold på «Farmen kjendis».

Thoresen ønsker å uttale følgende til VG:

– Jeg slo Terje med god margin, og jeg har blitt kryssklippet hvis noe annet vises. Jeg har ikke fått sett det fordi jeg har vært på seminar med Kari Jaquesson.

Når Sporsem hører Thoresens uttalelse, ler han.

– Det er synd at Espen fant ut av denne dyptpløyende konspirasjonen mellom meg og TV 2. Jeg er glad for at han nå samarbeider med Kari Jaquesson siden det virker som at Internett-kursene innen mediestrategi han tok i regi av Steve Bannon og Kellyanne Conway ikke har funket så bra som han hadde håpet.

VENNER: Espen Thoresen og Terje Sporsem har kjent hverandre i mange år. Foto: Alex Iversen / TV 2

– En blodtåke

Duellen mellom Thoresen og Sporsem kom etter et intenst førstekjempevalg. Storbonden Lasse Matberg følte at Thoresen hadde utfordret hans posisjon som storbonde.

Dermed måtte Thoresen i tvekamp for andre gang.

– Ingen av oss skulle vel egentlig stått her, men nå er vi her og skal jo gjøre dette. Jeg hadde jo for det første ikke valgt som Lasse, også hadde jeg ikke valgt som Espen. Men vi er forskjellige, heldigvis, sa Sporsem i episoden.

Tvekampen kom også etter en uke med hardt arbeid på gården. Mange av deltageren var helt utslitt, og flere kritiserte storbondens lederstil.

– Det var en hard uke, og alle var kjempeslitne. Det er tolv timers arbeidsdag, og jeg tenker at Lasse gjorde så godt han kunne, sier Sporsem.

Han syntes det var trist at førstekjempevalget førte til en slags splittelse, og omtaler det hele som «en blodtåke».

– Jeg hadde en liten appell om at hvis jeg røk, så måtte de andre glemme hva som hadde skjedd. Vi hadde egentlig tidenes opplevelse på den fantastiske gården, men å dvele over gamle konflikter ville bare være dritt.

Og om deltagerne klarer å legge bak seg dramatikken som har oppstått på gården, gjenstår å se.