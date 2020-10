BEKYMRET: Jan Fredrik Karlsen ser med dyp bekymring på at hans egen eventbransje risikerer å gå dukken om de ikke blir innlemmet i en av Regjeringens kompensasjonsordninger. Foto: Janne Møller-Hansen

Jan Fredrik Karlsen ut mot regjeringen: − Tror ikke de har skjønt det

Event-topper med Jan Fredrik Karlsen i spissen kommer nå med kraftige utfall mot både næringsminister Iselin Nybø og finansminister Jan Tore Sanner.

Bakgrunnen er at eventbransjen foreløpig ikke ser at de er tilgodesett med kompensasjon hverken i stimuleringsordningen som skal presenteres, eller i forslag til neste års statsbudsjett. Forklaringen er at kompensasjon kun gis for publikumsåpne arrangement, ikke de lukkede.

Dermed faller det aller meste av næringslivets lukkede events utenfor ordningen.

– Våre kunder står der sammen med oss og venter på at pandemien skal gå over. Tiltakene som presenteres reflekterer ikke våre behov. Når denne stimuleringsordningen skal rulles ut, så er ikke vi der. 90 prosent av eventbransjen handler om lukkede arrangement for næringslivet. Jeg tror ikke de har skjønt det. Vi er ikke ute etter å loppe statskassen, vi vil bare overleve, sier Jan Fredrik Karlsen som sammen med Jens Kristian Nesse driver eventbyrået All-In.

Han innrømmer at frustrasjonen er stor.

– Når Nybø og Sanner i pressekonferanse etter pressekonferanse står og snakker om viktigheten av å holde ellers svært levedyktige små og mellomstore bedrifter levende gjennom pandemien, så blir vi likevel ikke inkludert. Vi har ti ansatte og omsetter for rundt 80 millioner kroner i året, vi er veldrevet, har ingen gjeld og betaler skatt med glede. Men vi når ikke frem. Vi kan bevise at vi har livets rett – hvorfor kommer de oss da ikke i møte? spør han.

Styreformann Knut Meiner i eventbyrået Komon-Stageway stiller seg bak bekymringen til Karlsen.

PROVOSERT: – Etter å ha hatt møte med både statsminister Solberg og næringsminister Nybø brukte sistnevnte uttrykket «den såkalte eventbransjen» rett etterpå. Det var som å helle salt i et åpent sår – hun vet godt hvem vi er, sier Knut Meiner. Foto: Roger Neumann

– I fjor hadde vi en omsetning på 130 millioner. I år skulle vi hatt en omsetning fra 12. mars og ut året på 100 millioner – det blir kanskje fire. Det er klart det er dramatisk, sier Meiner til VG.

Han frykter også at hans lille bransje vil komme helt i skyggen av Regjeringens bebude satsing på å redde reiselivsbransjen.

– Jeg er overbevist om at det finnes penger til også å redde en bransje med 5000 arbeidsplasser og rundt 30.000 frilansere, men vi blir ikke nevnt i det hele tatt. Vi er bare en gullfisk i et akvarium av hvithaier, sier han.

– Regjeringen ligger veldig godt an til å ta livet av en hel bransje som også tidligere har vært salderingspost under tider med lavkonjunktur, mener Meiner som aktivt har drevet lobbyvirksomhet både overfor Regjeringen og opposisjonen siden Norge stengte ned den 12. mars.

For halvannen måned siden deltok han blant annet på et møte med kulturminister Abid Q. Raja og næringsminister Iselin Nybø for å forklare den kritiske situasjonen som eventbransjen befinner seg.

Siden har det ifølge Meiner vært stille fra begge departement.

Jan Fredrik Karlsen påpeker at bremseklossene som ble satt på for eventbransjen allerede i mars vil være på gjennom hele vinteren.

– Fordi både vi og kundene våre følger myndighetenes råd og bønn: Vær forsiktig med å samle mange! Kundene kjører hjemmekontor for sine ansatte, slik de blir bedt om. Da kan de ikke samle de samme ansatte til konferanse neste dag. Det er dette som gjør at vi har måttet permittere våre folk – og det er dette som er selve kjernen i hvorfor vi fortjener kompensasjon. Da kan ikke næringsministeren kreve at arrangementene må være «publikumsåpne» for at vi kan få søke. Det blir for dumt, rett og slett, sier Karlsen.

Næringsminister Iselin Nybø svarer på vegne av begge departementene. Hun opplyser til VG at regjeringen nå jobber med den nye støtteordningen for publikumsåpne arrangementer, og at denne ordningen altså fortsatt er under arbeid.

– Jeg hadde sammen med Landbruks- og matministeren et innspillsmøte forrige torsdag. I tillegg har vi mottatt flere skriftlige innspill som vi nå vurderer. Vi er klar over utfordringene eventbransjen står ovenfor og har med oss deres innspill inn i vurderingene, skriver Nybø i en e-post, og fortsetter:

– Ettersom dette arbeidet ikke er ferdigstilt, er det for tidlig å si noe om hvem som vil falle innenfor og eventuelt utenfor ordningen. Vi planlegger å avklare innretning og forvaltning av ordningen i løpet av høsten, skriver Nybø som også påpeker at Regjeringen også arbeider med innretning av en kompensasjonsordning som skal dekke deler av uunngåelige faste kostnader, og en utvidelse og videreføring av omstillingsordningen.

– Begge er ordninger der eventbransjen også kan søke om støtte, skriver hun.

Publisert: 13.10.20 kl. 15:50

