Whitney Port her i Los Angeles i 2016. Foto: Tammie Arroyo / AFF

Whitney Port spontanaborterte: − Lei meg

På Instagram forteller realitystjernen Whitney Port at hun mistet sitt ufødte barn.

Publisert: Nå nettopp

Whitney Port (35) åpner på Instagram om spontanaborten. Klesdesigneren og realitykjendisen nevner også at hun tidligere har mistet et ufødt barn.

Denne gangen var det annerledes, skriver hun i Instagram-innlegget.

Hun forteller at hun og ektemannen Tim Rosenman skulle begynne med vlogg på YouTube. Der skulle de fortelle om oppussing og ny graviditet.

– Dessverre mistet jeg graviditeten. Timmy og jeg var ikke sikre på om vi fremdeles ønsket å legge ut dette. Jeg var ikke sikker på om jeg ville gjenoppleve smertene. Men denne gangen følte jeg at situasjonen var annerledes, skriver hun.

– Forrige gang tror jeg ikke at jeg var klar for å få et nytt barn, og jeg hadde forskjellige følelser rundt spontanaborten. Denne gangen var jeg veldig tilknyttet. Jeg var faktisk spent og gledet meg over graviditeten.

Paret har fra før den tre år gamle sønnen Sonny Sanford. «The Hills»-stjernens familie skulle med denne graviditeten utvides ytterligere, men sånn ble det ikke.

– Jeg så for meg det hele. Jeg er lei meg, men jeg er ok, og vi vil prøve igjen. Så her er historien vår. Jeg har også så mye tristhet i hjertet mitt for alle som må gjennom dette eller har gått gjennom dette, skriver hun videre i innlegget.

Port skriver videre at hun har valgt å dele historien.

– Jeg vet jo at samfunnet vårt vil dele, binde oss sammen og støtte – for det gjør det alltid.