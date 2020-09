LYKKELIG PAR: Artist Lily Allen og skuespiller David Harbour har vært kjærester i et drøyt år. Mandag denne uka skal paret ha giftet seg. Foto: Matt Crossick / Matt Crossick

Lily Allen og David Harbour giftet seg i hemmelighet

Superparet ble viet av en Elvis-imitator i Las Vegas. Nå bekrefter de også ekteskapsinngåelsen på Instagram.

For mindre enn 20 minutter siden

Den britiske artisten Lily Allen (35) og skuespiller David Harbour (45), kjent fra TV-serien «Stranger things», har giftet seg. Ifølge flere internasjonale medier, deriblant People, ble de to denne uka viet av en Elvis-imitator i Las Vegas.

Så sent som søndag kom meldingene om at Allen og Harbour hadde søkt om tillatelse til å gifte seg i den amerikanske gamblingbyen. Kun én dag senere, på mandag, skal seremonien ha blitt avholdt i «Gracelands Bryllupskapell», som er døpt etter Elvis Presleys hjem.

Stedet har plass til om lag 30 personer.

Onsdag kveld norsk tid bekrefter David Harbour på sin Instagram at paret har giftet seg.

Siden kapellet ble grunnlagt for 70 år siden har flere stjerner valgt å besøke stedet, deriblant Johnny Depp (57), Leslie Mann (48) - og ikke minst Elvis Presley selv. Artisten Jon Bon Jovi (58) giftet seg der med sin Dorothea Hurley i 1989, mens artist Billy Ray Cyrus (59) og skuespiller Andie McDowell (62) fornyet sine ekteskapsløfter samme sted.

POPULÆR FIGUR: David Harbour er aller best kjent for sin rolle som Jim Hopper i «Stranger Things». Foto: Netflix

Emmy-prisvinner Harbour har spilt i flere kjente filmer, deriblant «Brokeback Mountain», Bondfilmen «Quantum of solace» og superheltfilmen «Hellboy». Det virkelige gjennombruddet kom imidlertid i rollen som Jim Hopper i TV-serien «Stranger Things».

Det var under en teaterkveld i London i august i fjor at Harbour og «Smile»-sangeren for første gang ble sett offentlig sammen etter at de ble et par.

Dette er Allens andre ekteskap. Den britiske popstjernen giftet seg nemlig med bryllupsplanlegger Sam Cooper i 2011. De to fikk barna Marnie Rose (7) og Ethel Mary (8) sammen, men gikk hvert til sitt i 2016.

Publisert: 09.09.20 kl. 20:40

