PÅ BANEN: Lørdag blir det nok hest og vogn på Kate og William også, men torsdag ble de foreviget på undergrunnen – eller «Tuben» – i London.

William og Kate tok en «Kong Olav»

Prins William og prinsesse Kate varmer opp til kroningen med «folkelige» aktiviteter: En øl på puben og tur med undergrunnsbanen.

Ifølge britiske medier overrasket det kongelige paret med turen som opplading til den store kroningen av kong Charles lørdag.

Ikke alle har vært like begeistret for at det brukes så mye penger på storslått pomp og prakt, og kanskje var det behovet for å komme litt nærmere folket som meldte seg.

Sky News skriver at «William og Kate prøvde å virket litt mer normale».

Et av stedene de dro til var puben the Dog & Duck i Soho. Her tappet William sågar sin egen øl, noe han tydeligvis strevde litt med, og vitset om at han er bedre til å drikke øl enn å tappe den.

Prinsesse Kate avslørte ifølge Daily Mail at de nå jobber med å «getting their ducks in a row» før kroningen. Muligens tenkte hun da på alt som må ordes og være klart både offisielt og på hjemmebane hvor de har tre små barn.

Ifølge avisen var de to i svært godt humør, også da de tok undergrunnsbanen i London, mest kjent som «the Tube» på veien til puben. Kate «tappet» et «Oyster»-kort, som er kort du kan fylle med penger for så å betale for hver tur du tar, til kortet er tomt igjen.

Kate og William småpratet med arbeidere ombord, blant annet om hvilke planer de har for helgen som kommer. En helg som for prinseparet blir alt annet en vanlig når Williams far kong Charles formelt krones til konge.

UT PÅ TUR: Kong Olav tok trikken, nærmere bestemt Holmenkollbanen, da han skulle ut på ski i 1973.

Stuntet på «the Tube» minner om det Kong Olav, Norges konge fra 1957 til 1991, foretok under oljekrisen i 1973. For å spare bensin var folk ilagt kjøreforbud i helgene. Kongen, som skulle på ski i Nordmarka, tok derfor med seg skiene på trikken. Det resulterte i det berømte bildet som er blitt et ikonisk symbol på at Olav var «folkekongen».

Ikke bare tok han trikken, han ville gjerne også betale for turen med en tier. Men hans adjutant hadde allerede kjøpt billett.