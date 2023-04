DØD: Rebecka Teper som Lussan i ”Solsidan”.

«Solsidan»-skuespiller Rebecka Teper er død

Den svenske skuespilleren Rebecka Teper er død. Hun ble 50 år gammel.

Det melder Aftonbladet.

Rebecka Teper var mest kjent for sin rolle som Lussan i serien «Solsidan».

Familien har bekreftet dødsfallet overfor Aftonbladet. De ber om ro til å få sørge i denne vanskelige tiden.

Skuespilleren døde etter en tids sykdom. Hun ble 50 år gammel.

Teper har hatt mange roller i filmer og serier, blant annet «Rederiet», «Bonusfamilien» og «Beck».

«Solsidan» er en svensk komiserie som gikk på TV4 fra 2010. Serien har syv sesonger.

Skaperen av «Solsidan», Felix Herngren, fikk dødsbudskapet for noen dager siden.

– Jeg fikk den fryktelig triste beskjeden om at Rebecka gikk bort for noen dager siden og jeg har fortsatt vanskelig for å forstå at hun forlot oss. Hun var alltid en solstråle og så fantastisk morsom og rap i tanke og replikk. Hun har alltid ønsket å skjerpe replikkene et hakk ekstra og det er akkurat den typen ting som løfter en komedieserie til høyden, skriver han i en melding til Aftonbladet.

Teper var sammen med forfatteren og musikeren Carl-Johan Vallgren, 58.

Kopier lenke

Kopier lenke

Del på Facebook

Del på Facebook

Del med e-post

Del med e-post