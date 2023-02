BRYR SEG IKKE: J.K. Rowling kunne ikke brydd seg mindre om hva folk tenker om henne ifølge hun selv.

J.K. Rowling bryr seg ikke om sitt eget ettermæle: − Jeg kommer til å være død

«Harry Potter»-bøkene gjorde henne til en av verdens rikeste forfattere. Likevel er det mange som har vendt ryggen til J.K. Rowling.

Den anerkjente forfatteren har ved en rekke tilfeller blitt anklaget for å være transfob.

I 2019 erklærte Rowling sin støtte til Maya Forstater, en britisk kvinne som mister jobben sin etter å ha twitret sin mening om biologisk kjønn. Den åpne støtten vakte mye oppsikt.

Året etter tok debatten ytterligere fyr når forfatteren igjen brukte Twitter.

Rowling retweetet en artikkel som tok i bruk begrepet «folk som menstruerer» i stedet for ordet «kvinner».

57-åringen la til:

«Folk som menstruerer? Jeg er sikker på at det pleide å være et ord for disse folkene. Kan noen hjelpe meg?»

I etterkant av tweeten gikk både Vanity Fair og Vogue hardt ut mot forfatteren.

Bryr seg ikke

I dag har Rowling sin egen podkast som heter «The Witch Trials of J.K. Rowling.» I den siste episoden sier forfatteren at hun ikke bryr seg om hva folk tenker om henne.

– Jeg går ikke hjemme og tenker på mitt ettermæle, det er en så pompøs måte å tenke. Jeg kommer til å være død, så jeg bryr meg bare om nåtiden og det levende, sier Rowling i episoden.

Videre sier forfatteren at hun synes det er interessant hvordan folk på sosiale medier sier at hun har ødelagt sitt eget ettermæle.

– Da kan du ikke ha misforstått meg mer.

I hardt vær

I starten av februar ble Harry Potter-spillet «Hogwarts Legacy» lansert. Spillet er basert på universet til Rowling.

Både før og etter lanseringen oppfordret flere fans til boikott av spillet. En norsk spillanmelder kunne også fortelle at han hadde blandede følelser på om han skulle anmelde spillet.

I tiden etter lanseringen har også flere av spillets skapere fortalt at de boikotter spillet som følge av Rowling.

Likevel har spillet slått rekorder på antall salg.