NY STATUS: Synnøve Skarbø starter 2023 med endret livsstatus.

Synnøve Skarbø: Jeg er blitt singel

Podcast-dronningen røper den største forskjellen på 2023 og fjoråret i siste episode av sin podcast.

Det er i siste episode av podcasten «Synnøve og og Vanessa» at Skarbø forteller om det nye livet:

– Den største forskjellen for meg på fjoråret og 2023 er at jeg er blitt singel. Og det er i grunnen alt jeg har lyst til å si, hvis det er greit i vår egen podcast, sier hun til makker Vanessa Rudjord, som responderer med et «ja».

De to programlederne skapte furuore i fjor høst da de sammen med skuespiller og venninne Pia Tjelta lanserte skjønnhetsklinikken Nomi Oslo, som tilbyr estetisk medisin.

De tre fikk kritikk for at behandlingen som klinikken tilbyr, i lanseringen ble omtalt som som en del av kvinnehelse. Etter kort debatt i mediene trakk de seg fra samarbeidet med klinikken.

– Vi var så gira på at nå skulle vi i «troikaen» gründe noe sammen, så vi ble helt fartsblinde. Det er vi oppriktig lei oss for, sa Vanessa Rudjord i podcasten.

Høsten 2021 fortalte Skarbø VG at hun hadde innledet et nytt forhold, uten at hun ønsket å fortelle hvem kjæresten var.

– Det er også en del ting jeg syns er vanskelig. Ikke bare i dette forholdet, men i alle forhold jeg har vært i hele mitt liv. Hvor «keen» skal man virke i starten? Skal du holde igjen eller overdrive? Vanskelig å vite, sa hun da til VG.

Hun var tidligere sammen med Per-Øyvind Skarnes, som hun har en datter sammen med. I 2019 gikk de hver til sitt.