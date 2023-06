Kesha og Dr. Luke har inngått forlik

Etter en ti år lang feide med anklager om neddoping, voldtekt og trakassering, har artisten Kesha (36) og produsenten Dr. Luke (49) kommet til enighet.

Den årelange krangelen skulle opprinnelig opp for retten denne sommeren, men nå har de to altså blitt enige, ifølge AP.

Kesha saksøkte Dr. Luke høsten 2014 med påstander om neddoping, seksuelt misbruk og fysisk og psykisk mishandling over en lengre periode. Den angivelige voldtekten skal ha skjedd i 2005, mens andre episoder skal ha skjedd frem til 2009.

Dr. Luke, som har nektet skyld, og svarte med motsøksmål – med begrunnelse i at anklagene var «ondskapsfulle og ærekrenkende løgner».

Hva forliket de nå har inngått innebærer er foreløpig ikke kjent.

Begge kommenterer forliket

«Bare gud vet hva som skjedde den kvelden» skriver Kesha i en uttalelse på Instagram og fortsetter:

«Som jeg alltid har sagt, jeg kan ikke fortelle alt i detalj i hva som skjedde. Jeg gleder meg til å lukke døren for dette kapittelet i livet mitt og begynne på et nytt. Jeg ønsker ikke annet enn fred til alle involverte parter».

Sammen med sin egen uttalelse har Kesha også postet det som skal være Dr. Luke sin uttalelse i forbindelse med saken.

«Selv om jeg setter pris på at Kesha igjen erkjenner at hun ikke kan fortelle hva som skjedde den natten i 2005, er jeg helt sikker på at ingenting har skjedd. Jeg har aldri dopet eller overfalt henne, og ville aldri ha gjort det mot noen. Av hensyn til familien min har jeg kjempet for å renvaske navnet mitt i nesten ti år. Det er på tide for meg å legge denne vanskelige saken bak meg og gå videre i livet. Jeg ønkser Kesha lykke til».

Samarbeidet mellom Dr. Luke og Kesha startet da hun var 18 år og ble overtalt av Dr. Luke og hans svenske kollega Max Martin til å flytte til Los Angeles for å satse som artist.

Kesha Rose Sebert, som er hennes fulle navn, mener også at den påståtte mishandlingen fra produsenten var skyld i at hun utviklet spiseforstyrrelser.

Flere kjendiser har støttet popstjernen offentlig. Blant annet donerte Taylor Swift i 2016 to millioner kroner til kollegaens rettsprosess.

Dr. Lukes karriere gikk imidlertid på en smell etter Keshas anklager. I 2020 byttet han artistnavn til Tyson Trax – og har siden vært med på å lage Doja Cats listetopp «Say So».

