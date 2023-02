BRYTER NY BARRIERE: Sondre Lerche tar enda et skritt videre i sin kreative virksomhet og debuterer som musikalartist i høstens «Moulin Rouge – The Musical», sammen med Heidi Ruud Ellingsen.

Sondre Lerche blir musikalstjerne

U2s Bono kunne ha gjort Sondre Lerche (40) til musikalstjerne for tretten år siden. Selv er han superfornøyd med at det skjer først nå i tospann med Heidi Ruud Ellingsen (37).

Til høsten utgjør de to kjæresteparet i «Moulin Rouge – The Musical», basert på Baz Luhrmanns film med Ewan McGregor og Nicole Kidman i hovedrollene.

Musikalen er den store høstsatsingen på Chateau Neuf i Oslo og er en samnordisk produksjon som også skal settes opp i Sverige og Danmark. Den norske premieren skjer den 30. august, så følger Sverige og Danmark helgene etter.

Artister og instruktør er ulike i hvert land – resten av produksjonen er felles.

– Jeg har i noen år hatt lyst til å gjøre noe mer på scenen som ikke bare er bundet av låtene mine, forteller Sondre Lerche til VG.

– Da jeg fikk forespørsel om dette, møttes på en måte de to punktene. Forespørselen kom i sluttfasen av innspillingen til «Avatars of Love», og dette var langt nok frem i tid slik at jeg kunne gjøre ferdig platen, slippe den og ha fullt fokus på den før jeg gikk i gang med dette. Timingen var veldig god, sier han.

Fjorårets «Avatars of Love» høstet flere terningseksere og blir generelt ansett som Sondre Lerches foreløpige karrieretopp.

Lerche er veldig glad for å ha fått med seg nettopp Heidi Ruud Ellingsen som kjærlighetsmakker på scenen.

– For meg var det viktig at det var Heidi jeg skulle spille mot. Jeg visste godt hvem hun var og hva hun hadde gjort. Heidi har en helt egen humanitet og utstråling over det hun gjør. Og så er hun en erfaren musikalartist som garantert kan lære meg mye, mener han.

Heidi Ruud Ellingsen er like raus overfor sin kommende makker:

– Jeg har beundret musikken hans lenge. Sondre har en nysgjerrighet og kompromissløshet og en frihet på scenen, både i musiseringen og i sitt fysiske uttrykk som gjør at han ikke kunne ha vært mer perfekt til rollen. Jeg gleder meg enormt til å jobbe med ham, sier Ruud Ellingsen.

Selv om dette blir Sondre Lerches debut på musikalscenen, var han i 2010 snublende nær å bli Broadway-artist ved en tilfeldighet. I dag puster han lettet ut at det ikke ble slik.

– Dette er lenge siden ... Jeg hadde skrevet filmmusikken til «Dan In Real Life» (2007, red.anm.), og det var de samme som castet til Spider-Man-musikalen til U2 som skulle opp på Broadway. Det ble jo full katastrofe, og jeg var svært lettet over at det ikke gikk veien. Jeg rotet meg bort i noe, men kom ganske langt. I siste runde – med Bono og The Edge på andre siden av bordet – sto det mellom meg og en til. De valgte heldigvis han andre, forteller Lerche.

KJÆRLIGHETSDRAMA: Det oppstår hete, men problematiske følelser mellom Christian (Sondre Lerche) og Satine (Heidi Ruud Ellingsen) i «Moulin Rouge - The Musical».

Berømte Broadway i New York er heller ingen drøm for Heidi Ruud Ellingsen.

– Helt ærlig har jeg aldri hatt noen ambisjoner om, for jeg er både takknemlig og veldig stolt over å jobbe innenfor det høye nivået som norsk scenekunst har, sier hun, men legger til;

– Da sier jeg ikke at jeg hadde sagt plent nei om de hadde ringt ... Men jeg elsker å være deltagende i kunstneriske prosesser, komme med innspill og ideer underveis, og jeg liker produktiv, kreativ friksjon. Dette opplever jeg alltid det er rom for, sier Ruud Ellingsen.

Nå gleder hun seg stort til å være en viktig del av den aller første oppsetningen av «Moulin Rouge – The Musical» i Norge.

– Jeg er fascinert av bohemtiden som handlingen er hentet fra, og filmen hadde den samme magnetismen. Jeg ble helt forhekset da den kom. Det er både farlig og vakkert, det handler om kunsten, kjærligheten og det store dramaet. Den har en uimotståelig tiltrekningskraft, mener Heidi Ruud Ellingsen.

Hun minner om at musikalen, som filmen, inneholder mange av musikkhistoriens største sanger.

– Her kan man leke med publikums referansesenter og assosiasjoner. Det trigger forventningene hos publikum. Musikken er like mye en historieforteller som teksten, sier Ruud Ellingsen, mens Sondre Lerche skyter inn;

– Her får du kjente sanger i en helt annen setting, og du får med deg publikum på en helt annen måte. Det er virkelig smart og elegant gjort.

– Du kan kanskje lure inn noen av dine egne sanger også?

– Ja, kanskje det? ler Lerche.

– «Avatars of Love – The Musical»!