POSTET OG SLETTET: Sofie Steen Isachsen (28), kjent som Sophie Elise.

NRK vil ha «grundig prat» med Sophie Elise etter Instagram-bilde

NRK varsler «en grundig prat» med samarbeidspartner Sophie Elise, etter at influenceren publiserte og kort tid senere slettet et bilde på Instagram. Kringkastingsrådet har fått 31 klager på saken siste døgn.

Søndag publiserte Sophie Elise (28) et bilde av seg selv og en annen influencer i en bildekarusell på Instagram, hvor hun har 581.000 følgere.

Det aktuelle bildet ble raskt slettet fra bildekarusellen, men ikke før Mads Hansen (39) fanget det opp og publiserte det på sin Instagram til sine 505.000 følgere. Hansens innlegg ble ifølge ham selv fjernet av Instagram.

På bildet poserer Isachsen sammen med en annen profil foran et speil.

I hjørnet av bildet ser man den andre profilen holde en liten, gjennomsiktig pose med noe hvitt i.

Under bildet skriver Sophie Elise: «Livet blir cirka en milliard ganger morsommere når man bare gir faen.»

VG har siden søndag kontaktet både Isachsen og den andre profilen. Ingen av dem har besvart VGs henvendelser.

Rådssekretær i Kringkastingsrådet, Erik Skarrud, sier de har fått inn 31 klager på saken.

Da podkasten «Sophie og Fetisha» ble lansert i fjor, var det til sammenligning 42 klager som ble sendt til Kringkastingsrådet.

Venter med uttalelse

VG har kontaktet NRK for å høre hvordan de stiller seg til saken. Isachsen lager podkasten «Sophie & Fetisha» for NRK som kommer hver torsdag.

Fungerende redaktør i NRK Underholdning, Christina Rezk Resar, skriver følgende i en tekstmelding:

– Vi ønsker å ha en grundig prat med Sophie Elise før vi uttaler oss.

NRK har de siste månedene fått mye oppmerksomhet og kritikk for sitt samarbeid med Sophie Elise.

Statskanalen har vært tydelige på at de lager podkasten for å nå et ungt publikum.

Da den ble lansert skrev NRK i en pressemelding at NRK «trenger» podkasten, og at mediehuset på Marienlyst «ikke har vært bortskjemt med altfor mange unge kvinnelige stemmer».

– Målgruppen er mellom 15 og 30 år, en målgruppe vi sliter med å treffe i NRK. Vi sliter med å nå jenter, sa Rune Lind, redaksjonssjef i NRK Underholdningsavdelingen, til VG i september, på spørsmål om hvem de ønsker å nå med «Sophie & Fetisha».

Sophie Elise er en av Norges største influencere.

En oversikt VG lagde i desember viste at hun hadde over 7,2 millioner kroner i personlig skattbar inntekt i 2021, noe som ga henne tredjeplass på listen over norske influencere som tjener mest.

Med sine 581.000 følgere ligger Sophie Elise i toppsjiktet av profiler man kan anta primært har norske følgere.

Eksempelvis har treningsprofil og programleder Jørgine «Funkygine» Massa Vasstrand 663.000 følgere. Skuespiller Herman Flesvig har 666.000. Influencer Emma Ellingsen har 654.000.