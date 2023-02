ÉN MINDRE: Det var én av 799 varianter av denne porselensskulpturen som gikk i knas før helgen. «Balloon Dog» er blant de mest gjenkjennelige kunstverkene fra Jeff Koons.

Knuste mini-skulptur til nær en halv million

En amerikansk kvinne går flau og skamfull ut av helgen etter å ha knust en utgave av Jeff Koons’ berømte «Balloon Dog» under en kunstutstilling i Miami.

Verdien på den blå hunden i porselen er, ifølge New York Times, rundt 42.000 dollar – 433.000 norske kroner.

Eller mer korrekt; dette var verdien, ettersom kvinnen som veltet den fra pidestallen etterlot den blå hunden i tusen knas. Til hennes trøst så finnes det fremdeles hele 798 ulike varianter av kunstverket i ulike størrelser igjen over hele verden.

Hendelsen skjedde under en stor kunstmesse i Art Wynwood i Miami torsdag ettermiddag og skapte voldsom oppstandelse.

– Før jeg visste ordet av det, ble bitene av Jeff Koons’ kunstverk feid inn i et støvbrett, fortalte kunstsamleren og kunstneren Stephen Gamson til Miami Herald.

Han fikk med seg hele episoden.

– Det var som en bilulykke. Alle flokket seg rundt de knuste bitene, sier han.

MANN FOR SIN HUND: Her poserer Jeff Koons foran en røsligere, rød utgave av «Balloon Dog». Skulpturen finnes i mange farger og størrelser. Bildet er tatt i forbindelse med en utstilling i Stockholm i 2014.

Stephen Gamson var i ferd med å peke ut Jeff Koons-skulpturen for en venn da han så en eldre kvinne sette pekefingeren mot den blå hunden slik at den ramlet i gulvet.

Først trodde han at det var en del av en performance, men det var før han så hvordan kvinnen rødmet sterkt og forsvant. New York Times mer enn antyder at den eldre kvinnen kanskje kan ha trodd at kunstverket var en ballongfigur av den typen som selges på sirkus eller tivoli.

Avdelingsleder Cédric Boero for galleriet Bel-Air Fine Art ble også vitne til den ulykksalige hendelsen. Det var hans galleri som sto ansvarlig for utstillingen av skulpturen.

– Livet bare stoppet i 15 minutter med alle rundt, inkludert sikkerhetsfolkene, sier han om atmosfæren i rommet da den blå hunden plutselig lå på gulvet i rundt regnet hundre småbiter.

Boero forteller videre at en av hans kolleger snakket med kvinnen etterpå.

– Hun sa at hun var veldig, veldig lei seg, og at hun mest av alt ønsket å forsvinne.

Fragmentene av skulpturen blir nå oppbevart i en boks i påvente av gransking fra forsikringsselskapet. Tross sjokket, måtte Cédric Boero i etterkant også se det fra den spøkefulle siden og poengterte at antallet av de blå ballonghund-skulpturene nå var sunket til 798 fra 799.

– Det betyr jo at de har blitt mer sjeldne og at verdien øker. For samlere er det en fin ting.