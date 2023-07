SER SEG SÅVIDT TILBAKE: Tre album ut i jakten på egne innspillingsrettigher ser Taylor Swift seg nesten ikke tilbake.

Albumanmeldelse «Speak Now (Taylor’s Version»)»: Bedre enn hevn

Tre album ut i Taylor Swifts hevntokt mot Scooter Braun, er ikke hvelvet like solid. Hevnen er til gjengjeld fortsatt søt.

I skrivende stund har Taylor Swift sju album inne på topp 100 i Norge. To på topp 20. For ordens skyld har hun gitt ut tolv totalt.

Denne, det trettende, er altså tredje gjeninnspilling av seg selv etter Scooter Brauns oppkjøp og videresalg av plateselskapet Big Machine.

Den historien trenger ikke gjentas.

«Speak Now» var Swifts første egenskrevne. Der andre hadde hatt nok med å turnere og promotere gjennombruddet «Fearless», gjennomførte overskuddsmennesket sitt første egne album knappe to måneder før hun rundet 21. Sentrert rundt ting 20-åringen ville fortelle ulike personer, men aldri hadde funnet anledning til.

Det inkluderer John Mayer («Dear John»), det som angivelig er Camilla Belle («Better Than Revenge», som har fått refrenget Disney-fisert), musikkritiker Bob Lefsetz («Mean»), samt Kanye Wests «Imma let you finish» («Innocent»).

Sistnevnte skrevet da Ye var 32. Nyinnspilt da Taylor selv var 32. Sentrale punkter om noen noensinne skal ta en doktorgrad i Swift.

Det skal noen garantert gjøre.

Når låtene fra hvelvet avsløres, blir til gjengjeld produksjonen friskere enn låtene.

Her møter Taylor (18) Taylor (32) på sitt mest konsistente, og viser at hun helt klart har modnet som arrangør. Men at et arrangement bare kan løfte låter til et visst punkt. Fall Out Boy-samarbeidet «Electric Touch» er for eksempel myk postpunk med stort refreng. Refrenget blir bare ikke stort nok i denne samlingen.

Pianoballaden «Castles Crumbling» med Hayley Williams, om å miste nyhetens interesse og ikke være lenger midtpunktet er samtidig et katalogtillegg som står enormt godt alene, og enda bedre sammen med Phoebe Bridgers-samarbeidet «Nothing New» fra Taylorversjonen av «Red».

Her utfyller Paramore-vokalisten og Swift hverandre nydelig i Jack Antonoffs produksjon. Aaron Dessner får samtidig kaste produksjonsglans over både Fall Out Boy og bittersøte «When Emma Falls in Love».

De tre resterende «nye» bærer preg av at de er funnet for lette i utgangspunktet.

Joda, noen ville nok ha solgt både det ene og det andre for å ha skrevet «Timeless». Men hadde «I Can See You» og «Foolish One» vært ukedager, hadde de i beste fall vært en helt forglemmelig tirsdag med utsikter til regn.

Dette med å bli glemt er for øvrig et gjennomgangstema. «I just realized everything I have is, someday, gonna be gone» er en selvkritisk linje i «Never Grow Up».

Det er det vel strengt tatt Scooter Braun som bør være mest bekymret for.

Kopier lenke

Kopier lenke

Del på Facebook

Del på Facebook

Del med e-post

Del med e-post