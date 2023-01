INFLUENCER: Kristin Gjelsvik, her på en TV-premiere i Oslo i fjor.

Kristin Gjelsvik: − Skremmmende natt

Kristin Gjelsvik (36) ble lagt inn på sykehus torsdag. Nå har hun gitt livstegn på Instagram.

«Det har vært en ganske skremmende natt», skriver influenceren til sine 215.000 følgere via Instagrams Story-funksjon.

«Men nå har jeg det fint og fått positive svar fra legene», fortsetter hun og lover å oppdatere med mer info snart.

Hun takker følgerne for meldinger og støtte og deler et bilde som viser at hun fortsatt er på sykehus.

VG har rettet en henvendelse til Gjelsvik.

Måtte droppe TV-avtale

Gjelsvik ble lagt inn på sykehuset i Drammen torsdag på grunn av intens hodepine. Dermed røk hennes planlagte deltagelse under «Debatten» på NRK samme kveld.

36-åringen informerte på Instagram torsdag om ulike mulige forklaringer på hva som forårsaket hodepinen. En av disse var ifølge Gjelsvik hjerneblødning.

«Bare ordet i seg selv får meg til å grøsse ...», skrev hun.

«Orker ikke å ha hjerneblødning, og det har jeg ikke tid til heller», la hun til.

Gjelsvik er kjent fra en rekke TV-serier, som «Paradise Hotel», «Bloggerne», «Robinsonekspedisjonen», «Skal vi danse»,«Forræder» – og nå som programleder for datingprogrammet «Heit» på Amazon Prime.

Hun ble i fjor sommer singel etter bruddet med Dennis Poppe Thorsen (31). De har ett barn sammen.

Nylig kunne Gjelsvik røpe at hun dater igjen:

