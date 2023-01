RÅDGIVER: Elden blir Durek Verretts juridiske rådgiver.

Durek Verrett røper Elden-samarbeid

Elden skal fungere som juridisk rådgiver for prinsesse Märtha Louises forlovede.

Durek Verrett skriver på Instagram lørdag at advokat John Christian Elden vil representere ham heretter.

På spørsmål om hva dette betyr, svarer Elden:

– Det blir generelt som juridisk rådgiver opp mot norsk lov og vurderinger av angrep rettet mot han og hans personlige forhold, sier han til VG.

Han presiserer at han ikke er Verretts pressetalsmann, og sier dessuten:

– Jeg er ikke engasjert i noen konkret verserende verserendeSaker som er under straffeforfølgning, og ikke avgjort (hvor vedkommende gjerne er siktet eller tiltalt). rettssak.

I introduksjonen av Elden, skriver Verrett at det er viktig å ha sterke personer i livet «som verner deg fra de som ønsker å skade deg».

Han navngir også andre «beskyttere» i instameldingen.

– Jeg vet at med alle dere ved min side, vil jeg føle meg sterkere og mer selvsikker videre i livet, og i min tjeneste og kjærlighet til mennesker over hele verden, skriver Verrett.

Skrøt av kongen

Han uttalte seg nylig om prins Harrys rasismeoppgjør.

VG skrev at Prins Harry i et intervju med TV-kanalen ABC berømmer den norske kongen for å ha uttalt seg til forsvar for prinsesse Märtha Louises forhold til Durek Verrett og går foran i kampen mot rasisme.

Kong Harald har bedt om at den «bevisste og ubevisste rasismen» må stoppes.

– Verden må vite hvilken fantastisk og fremtidsrettet konge Norge har som kjemper mot rasisme og står opp for meg. Nå må andre kongelige familier også starte å snakke om rasisme. Det gir en stor mulighet for endring, sa Verrett blant annet.

– Flere kongefamilier bør gjøre som kong Harald.