Drew Barrymore trakassert på scenen av kjent «stalker»

Den angivelige «stalkeren» er arrestert.

Tirsdag deltok den amerikanske skuespilleren og forfatteren på et arrangement i New York. Under et intervju med skuespiller Reneé Rapp stormet en mann scenen, og begynte å rope mot Barrymore.

Det skriver danske Ekstra Bladet og flere amerikanske medier. En video av hendelsen har gått viralt på sosiale medier de siste dagene.







Den profilerte skuespilleren ble fort hastet av scenen og i sikkerhet, ifølge mediene.

Mannen, som påstår å være Chad Michael Busto, ble eskortert vekk av sikkerhetsvakter. Busto er angivelig kjent for å være en ivrig «stalker stalkerPersonforfølgelse, på engelsk stalking, er en sykelig og tvangsmessig opptatthet eller besatthet av en annen person og innebærer at denne andre personen blir forfulgt og utsatt for uønsket oppmerksomhet og annen plagsom atferd.» av flere amerikanske kjendiser.

Det skriver både Pop Crave og Daily Star.

De få sekundene mannen var oppe på scenen skal han ha ropt til skuespilleren at hun «vet hvem han er». Mannen er nå arrestert.

Barrymore har ikke uttalt seg om hendelsen. Hun har heller ikke snakket om den på sosiale medier.

Drew Barrymore er kjent fra filmer som «Charlie's Angels», «ukysset» og «50 First Dates».