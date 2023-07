REALITYPAR: Molly-Mae Hague og Tommy Fury ble kjente etter at de deltok i realityprogrammet «Love Island UK» sammen.

«Love Island»-par røper forlovelse

Molly-Mae Hague og Tommy Fury har forlovet seg.

Paret deler gladnyheten med sine til sammen over tolv millioner følgere på Instagram.

«For alltid. 23/07/23», skriver de etterfulgt av en ring og en gråte-emojii.

I videoen kan man se Hague holde parets datter Bambi mens Fury går ned på kne og frir. Videoen har i skrivende stund fått over to millioner likerklikk.

Blant de mange som har kommentert, er Jessie Renee Wynter. Hun har selv vært med i sesong ni av programmet.

«Gratulerer Molly & Tommy», skriver hun etterfulgt av to hjerter.

Også den kjente makeup-artisten Leilani Green, med sine 1,6 millioner følgere på Instagram, har kommentert forlovelsen.

«Herregud jeg er så glad på deres vegne»

Hague og Fury kom på annenplass i den femte sesongen av britiske «Love Island» i 2019. Siden den gang har paret kjøpt drømmehuset sammen.

I slutten av januar i år delte de gladnyheten om at de hadde fått sitt første barn.

«Jeg kan ikke tro at vi får beholde deg for alltid. Å bli din mamma har vært det beste som noen gang har skjedd meg», skrev Hague i et Instagram-innlegg hun delte med fansen.

Etter Love Island-deltagelsen har duoen utmerket seg som et av de mest kjente parene fra serien. Hague har vært influencer i flere år, og har i dag 7,5 millioner følgere på Instagram. Fury har 5,1 millioner følgere på plattformen, og er også profesjonell bokser.