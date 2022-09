KLAR FOR NYE OPPGAVER: Her er daværende prins Charles ved åpningen av parlamentssesjonen i mai i år. Han tok da sin mors rolle, siden hennes helse allerede da var dårlig. Nå er han klar til å arve tronen.

Kong Charles' skjebnedøgn: Må se til Norge

Som konge må Charles umiddelbart vise britene at han takler rollen som monark. Det kan han gjøre ved å imitere sin mor og lære fra kongehuset i Norge, mener britisk professor.

Publisert: Nå nettopp

I årtier har Kong Charles III ventet på tronen. Nå er arvingen klar til å krones, men hvilke utfordringer står han overfor?

– Han må så raskt som mulig vise det britiske folk at han kan være så lik sin mor som mulig. Han må lære seg den krevende jobben som konstitusjonell monark, forklarer den britiske professoren og statsviteren Tony Travers, ved eliteuniversitetet LSE i London.

– Charles må reise rundt i Storbritannia, og i de deler av samveldet som har ham som overhode, og umiddelbart vise at han takler den nye rollen.

Travers har tidligere sagt i VG at han forventer en debatt om monarkiet når Charles overtar.

– Republikanere vil bruke et eventuelt tronskifte som et påskudd til å ta en ny debatt om hvorvidt monarkiet skal videreføres. Men monarkiets motstandere må gjøre dette på diskré vis, siden Elizabeth i så mange tiår har vært så høyt elsket, påpeker han.

«Look to Norway»

Travers oppfordrer Charles til å «look to Norway», som USAs president Franklin D. Roosevelt sa i en kjent tale under den andre verdenskrig.

– Dere i Norge vet bedre enn mange andre hvor krevende det er å få et konstitusjonelt monarki til å fungere. I teorien har man mye makt, men i praksis veldig lite. Den makt og autoritet man får må fortjenes, det er en rolle som må læres. Det er en form for forestilling, som dronning Elizabeth hadde syv tiår på å perfeksjonere, sier Travers.

Han tror det britiske monarkiet, forbundet med pomp og prakt, må innstille seg på å nedskalere og innta en mer dempet rolle i samfunnet.

– Kong Charles må omforme det britiske kongehuset til å bli mer likt det dere har i Norge. Altså at det vil bli færre «arbeidende» kongelige, et mindre hoff, tror Travers.

GODT GIFT: Det er lenge siden de skandaløse detaljene runder Charles’ affære med Camilla sjokkerte britene. I lang tid er man blitt vant til å se de to utføre oppdrag på vegne av kongehuset sammen.

Problemet Camilla

Dronning Camilla kan bli en utfordring, har mange ment.

Da daværende kronprins Charles forlot den høyt skattede prinsesse Diana i 1992, og senere gjennomførte skilsmisse i 1996, fikk han store deler av folket mot seg.

Diana gikk ut mot eks-mannens nye kvinne, som da hadde etternavnet Parker Bowles, med de kjente ord «det var tre av oss i dette ekteskapet».

– Camilla var veldig upopulær, men det er lenge siden nå. Som alt annet endrer det seg med tiden. Camilla er nå ganske så populær. Hun forvalter rollen på en aristokratisk måte som mange briter liker, samtidig som hun har lett for å snakke med offentligheten. Hun er både storslått og folkelig, sier Travers.

Forholdet til Harry

For kong Charles er forholdet til tronarving William meget godt. Allerede i dag har britiske aviser trykket bilder av dronningen, Charles, William og lille prins George.

– Tronrekkefølgen er jo så viktig for et monarki, og den er vel ivaretatt. William har sin mor Dianas popularitet, og er kjent som hardtarbeidende og lojal, slik hans bestemor dronningen var.

Mens prins William er Charles’ viktigste støttespiller, har forholdet til prins Harry vært turbulent.

Etter at Harrys kone Meghan følte seg kritisert av resten av kongehuset, har Harry avsluttet rollen som utøvende prins, og flyttet til USA.

ANSTRENGT: Meghan Markle og prins Harry sa fra seg sine kongelige plikter og privilegier, etter en konflikt med resten av familien.

Men var Harry på ferie i Storbritannia da dronningen ble syk, og var tilstede ved slottet Balmoral i Skottland da det ble kjent at dronningen var død.

– Jeg vil tro at Harry og Meghan nå blir i Storbritannia sammen med resten av familien frem til begravelsen. Da kan de bruke denne muligheten til å bygge opp igjen forholdet, både som familie og som kongelige, sier Travers.

Han tror likevel at prins Harry forblir i USA, og ikke gjenopptar sine rojale plikter.

– Dersom Charles velger et mindre hoff, en modell lik den i Norge, med færre «working royals» som vi sier, så vil det være lettere for prins Harry å forbli på utsiden, uten at det skaper konflikt.

Forfatter og kongehusekspert Tor Bomann-Larsen tror kongeskiftet kommer til å gå som smurt.

– Det er ikke nå debatten kommer rundt et monarki. Nå kommer det til å bli et voldsomt følelsesmessig engasjement rundt begravelsen og etableringen av den nye kongen. Det britiske kongehuset har nesten hele tiden stått sterkt, og jeg tror ikke det endres med kong Charles.

– Dette er ikke monarkiets svake stund, sier Bomann-Larsen til VG.

Personligheten

Men det har hele veien vært motstandere av Charles som ifølge Reuters mener den nye kongen er svak, forfengelig, en som blander seg for mye - og har egenskaper som ikke egner seg for rollen som konge.

Den norske kongehuseksperten mener det ikke er noe i Charles personlighet som skal tilsi at han står svakt.

– Det vil alltid være mange meninger om en tronfølger, særlig for Charles som har vært tronfølger i en mannsalder. Det har vært mye synsing rundt hans person, men i det øyeblikket han er konge, tror jeg mye av dette stilner.

– Da er han udiskutabel. Kongen er kongen. Det i seg selv er en så sterk ting, at hans svake sider blekner.

Han mener det nå handler om å etablere seg på nytt som konge.

– Han går jo ikke inn i rollen slik Elizabeth gjorde i sin tid. Hun var ung, vakker og spennende - og fikk en voldsom popularitet og oppmerksomnhet. Charles kommer ikke inn som noe frisk pust. Her har vi en konge som sikkert kunne ha tenkt seg å ta over før - men uansett hvor store sko han har å fylle, vil det kunne gå forbløffende raskt å nærme seg sin mors popularitet.

– Akkurat slik det gjorde da vår kong Harald tok over etter sin far kong Olav. Dette var også noe kong Harald trakk frem i sin tale til prinsesse Ingrid Alexandra: At det vil føles som å hoppe etter Wirkola å gå inn i rollen etter en gammel og kjær monark, sier Bomann-Larsen.

Økonomiske utfordringer

Det britiske samfunnet står overfor store utfordringer, særlig økonomisk, og Bomann-Larsen mener dette på sikt kan bli en utfordring for kongehuset.

– Her vil det bli en utfordring for monarkiet å balansere i forhold til det samfunnet det er overhode for. Det er ikke bra å utstråle for mye pomp og prakt hvis fattigdommen sprer seg, samtidig har det jo vist seg at det nettopp i slike tider trengs noe som er glansfullt.

Navnet

Kongen kunne valgt et annet navn enn kong Charles, som Bomann-Larsen påpeker er spesielt.

– Charles-navnet er spesielt, det har bare vært to kong Charles-er tidligere - og ingen av dem er særlig minneverdige. En av dem ble halshugget på 1700-tallet.

Men det var ikke disse to dronning Elizabeth tenkte på da hun grep etter navnet Charles, forteller Bomann-Larsen. Den nye kongen er nemlig oppkalt etter vår egen kong Haakon.

– Jeg hadde blitt utrolig skuffet hvis han hadde valgt noe annet som konge. For oss i Norge er det jo morsomt - fordi Charles er oppkalt etter kong Haakon. Det finnes til og med et takkebrev, som ble funnet i Windsor, der Haakon takket for dette.

Kong Haakon er nemlig døpt Carl - og i engelske familie gikk han under navnet Charles.

– Da Elizabeth skrev brev til ham, startet hun med: Dear uncle Charles.