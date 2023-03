ÅPENHJERTIG: Selena Gomez snakker ut i ny dokumentarserie.

Selena Gomez innrømmer: − Kunne gråte meg i hjel

Selena Gomez har gjennom årene gått hardt ut mot kroppskritikere og sagt at hetsen hun har fått om kroppen ikke har påvirket henne.

– Jeg løy. Jeg kunne poste et bilde og si «Det betyr ikke noe. Jeg aksepterer ikke det du sier» sier Gomez i den nye dokumentarserien «Dear ...» på Apple TV+, ifølge blant annet Page Six.

Superstjernen har igjennom årene slått flere slag for kroppspositivisme, og snakket ut om hets og stygge meldinger hun har fått om sin kropp.

Blant annet i 2015 gikk superstjernen ut i media etter å ha fått negative kommentarer for vektøkning. Den gangen var det badebilder som utløste stormen.

Også i 2018 slo hun tilbake mot kroppskritikken.

Stjernen har ved flere anledninger uttalt at hun ikke lar seg påvirke av de negative kommentarene hun har fått, men nå innrømmer hun altså at hetsen påvirket henne mer enn hun var ærlig om.

– Jeg postet disse tingene og sa at jeg ikke brydde meg, fordi jeg ikke ville at andre som opplevde det samme skulle bli påvirket av det, sier hun i dokumentaren ifølge en rekke internasjonale medier.

Samtidig som hun gikk ut mot nettroll kunne hun sitte på rommet sitt og «gråte seg i hjel», sier hun.

Hun forteller at hetsen startet etter hun ble diagnositert med lupus i 2014, som ifølge NHI en kronisk autoimmun sykdom, som betyr at immunsystemet feilaktig angriper friske kroppsceller og vev.

– Vekten min svingte stadig fordi jeg gikk gå på visse medisiner. Og åpenbart, folk spilte på det. Det var som om de ikke kunne vente med å finne noe for å bryte meg ned. Jeg ble hetset fordi jeg gikk opp i vekt som følge av min lupus.

Det var i 2015 at Gomez for første gang snakket ut om at hun var blitt diagnostisert med sykdommen.

Tidligere har hun fått cellegiftbehandling for sykdommen, og i 2017 gjennomgikk hun nyretransplantasjon for å overleve sykdommen.

LES OGSÅ: Det påståtte dramaet mellom Selena Gomez, Hailey Bieber og Kylie Jenner. Hva er egentlig greia?

Kopier lenke

Kopier lenke

Del på Facebook

Del på Facebook

Del med sms

Del med e-post

Del med e-post

Del på Facebook Messenger