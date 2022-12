GOD KONTAKT: Abid Raja fotografert sammen med Shabana Rehman i 2018.

Sørger etter Shabana Rehmans død: Et forbilde

En rekke kjente mennesker er i sorg etter meldingen om Shabana Rehmans død. – Dette er et stort tap for Norge. Hun var et forbilde og banebrytende for det miljøet hun stammet fra, sier Abid Raja.

Han er tidligere kulturminister, og hadde god kontakt med Shabana Rehman i den perioden. Han fikk vite om Shabana Rehmans død torsdag ettermiddag.

Raja nøler ikke med å kalle Shabana Rehman for en virkelig pioner innen likestilling og ytringsfrihet i Norge.

– Hun har vært helt banebrytende for det miljøet som vi begge stammer fra. Hun har vært i en særstilling når det gjelder å kjempe for likestilling og ytringsfrihet. Hun har brutt alle de tabuene som er verdt å bryte, og har vært et stort forbilde når det gjelder å fremme viktige verdier, sier Abid Raja til VG.

Han legger til at Rehman rett og slett var en gøy person å være sammen med.

Kjæresten til Shabana, Petter Simonsen, skriver på sin Facebook-profil at Shabana døde fredfullt omgitt av sine aller nærmeste.

«Jeg er i stor sorg men kjenner samtidig på enorm takknemlighet for hvert sekund jeg har hatt sammen med min tvillingsjel og store kjærlighet» står det i innlegget.

Videre skriver han at han ønsker å sørge i stillhet.

Shabana Rehman og kjæresten Petter Simonsen under et intervju med VG hjemme på Østre Pavestad gård på Hemnes i august 2022.

Tidligere statsminister Erna Solberg har kommentert dødsfallet på Twitter.

«Trist å høre at Shabana Reham er gått bort. I over 20 år en tydelig og viktig stemme mot undertrykkelse og frihet, med humor og alvor. Takk fra alle oss som fikk oppleve engasjementet og livsgleden» skriver hun.

Kulturminister Anette Trettebergstuen sier dette i forbindelse med Shabana Rehmans død:

«Det er forferdelig trist å høre at Shabana Rehman har mista livet til kreft. En brennende engasjert og modig stemme har stilna altfor tidlig. Med humor, varme og brodd kom hun med viktige, ofte underfundige skråblikk på samfunnet vårt – på oss sjøl. Hun var åpen til det siste, og vi fikk følge henne inn i sjukdommen. Vi heia alle så inderlig på henne. Vi skal ta motet hennes med oss videre. Nå går alle mine varmeste tanker til Shabanas nærmeste.», sier hun i en epost til VG