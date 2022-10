Skuespiller Angela Lansbury (96) er død

Den folkekjære skuespilleren Angela Lansbury sovnet stille inn i sitt hjem i Los Angeles tirsdag.

– Det er med sorg at barna til Dame Angela Lansbury kunngjør at deres mor sovnet stille inn i hennes hjem i Los Angeles klokken 01.30 tirsdag 11. oktober 2022, bare fem dager før hun skulle fylle 97 år.

Det sier Lansbury’s familie i en uttalelse, gjengitt av blant annet NBC og Deadline.

Den britiske skuespilleren er mest kjent for hennes rolle som detektiven Jessica Fletcher i TV-serien med samme navn. Serien fikk over 12 sesonger fra 1984 til 1996 og ble i Norge sendt på NRK.

Hun er også kjent som stemmen til Mrs. Potts i Disney-filmen «Skjønnheten og Udyret».

Lansbury mottok sin første Oscar-nominasjon allerede som 1994, for sin rolle i filmen «Gaslight» fra 1994. I løpet av karrieren har hun også vunnet fem Tony-priser, seks Golden Globes og en æres-Oscar.

I 2014 ble hun tildelt hedersbetegnelsen dame av Dronning Elizabeth II.

– Det er sjelden at en person kan berøre flere generasjoner, og skape en bredde av arbeid som definerer tiår etter tiår. Angela Lansbury var den kunstneren, skriver skuespiller Josh Gad på Twitter.

Også Jesse Tyler Ferguson, kjent fra TV-serien Modern Family, hyller den avdøde skuespilleren.

– Jeg vil aldri glemme det å sitte ved siden av Angela Lansbury på en åpningskveld. Selv om jeg måtte tisse, nektet jeg å forlate plassen min i pausen. Jeg brukte de 15 minuttene på å snakke med henne i stedet, skriver han på Twitter.

Eric McCormack, som spilte sammen med Lansbury i Broadways The Best Man, skriver at han føler seg privilegert som fikk tilbringe tid med skuespilleren.

– Ingen som henne. Hvil i fred, Angela.

Lansbury etterlater seg de tre barna Anthony, Deirdre og David, i tillegg til tre barnebarn og fem oldebarn.

– Hun ble fulgt inn i døden av mannen sin gjennom 53 år, Peter Shaw, heter det i familiens uttalelse.