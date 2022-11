MER TRØBBEL: Atle Antonsen får ny kritikk.

Atle Antonsen beklager ny hendelse: Trillet bort CP-diagnostisert mann i rullestol

Får kritikk for møte med en fan, som skal ha skjedd i 2016. Antonsen selv svarer at han trenger hjelp til å finne ut av hvorfor slike episoder blir som de blir.

Komiker Atle Antonsen beklager nå en seks år gammel episode der han blant annet skal ha kalt en rullestolbruker med cerebral parese «din jævla grønnsak», samtidig som han skal ha gjort tegn til å kjøre rullestolen ned en trapp.

Det forteller Johannes Hellemo Loftsgård (28) i et Facebook-innlegg som ble postet onsdag kveld.

Hellemo Loftsgård understreker at han selv lo av hendelsen med Antonsen da det skjedde

– Paradoksalt nok sendte jeg en melding til ham dagen etter, hvor jeg takket for at han turte å kødde med meg, skriver han.

Nå sier han imidlertid at historien utløste en fysisk reaksjon etter Atle Antonsens ytringer mot Sumaya Jirde Ali tidligere denne uken.

– Jeg er forferdelig lei meg for at jeg har såret nok en person med oppførselen min. Jeg vet ikke helt hva mer jeg kan si. Men jeg trenger nok hjelp til å finne ut hvorfor det ender slik noen ganger, skriver Antonsen i en melding til VG.

– Og som han sier så lo han og koste seg, det var mitt helt klare inntrykk da, skriver Antonsen om situasjonen.

TAR OPPGJØR: Johannes Hellemo Loftsgård.

Episoden skal ha skjedd under Gullruten i 2016, der Hellemo Loftsgård var nominert som Årets deltaker.

Han beskriver hvor stort det var å se alle kjendisene under utdelingen, deriblant Atle Antonsen som han hadde stor respekt for som komiker.

Var «starstruck»

Han skriver at han og en venn fartet rundt på festen, pratet og tok bilde med alle kjendiser de kom over – blant disse Atle Antonsen, et stort forbilde for Loftsgård, skriver han selv.

– Plutselig ser jeg Antonsen stå og prate med noen, i tilsynelatende godt humør. Jeg ruller bort og prikker ham forsiktig på ryggen. Han snur seg og ser litt forundret på meg. Jeg spør litt nervøst om vi kan ta et bilde sammen, hvorpå han med en helt alvorlig mine svarer «Hvorfor sitter du i den stolen der, din jævla grønnsak?». Jeg blir litt satt ut, men ler og svarer at «Nei, jeg ble født sånn. Ikke så mye man kan gjøre med det», skriver Hellemo Loftsgård.

– Antonsen spør også «hvorfor jeg ikke bare kan reise meg opp og gå som normale folk?». Her blir jeg i hvert fall satt ut, men fortsetter å le nervøst. Kompisen min ønsker å gripe inn og si at dette ikke er greit, for han ser at jeg begynner å bli ukomfortabel. Likevel holder jeg ham igjen, for jeg var så starstruck over at jeg snakket med Atle Antonsen.

Begge lo

Johannes Hellemo Loftsgård forteller at det neste som skjer er at Antonsen går bak ryggen hans, tar tak i håndtakene på rullestolen og begynner å rulle ham med ganske stor fart mot trappen ned til første etasje.

– Mens han gjør dette, sier han «Nå skal jeg rulle deg ned trappa, så får vi se hvordan det går». Jeg begynner å bli stressa, og svarer «Neinei, ikke gjør det». Han bråstopper like ved avsatsen, og begynner å le. I situasjonen klarte ikke jeg å gjøre noe annet enn å le med ham. Vi tok deretter et bilde sammen, før jeg rullet videre, skriver Hellemo Loftsgård.

VG har vært i kontakt med Hellemo Loftsgård, og spurt:

– Siden du lo med og sendte melding til Antonsen dagen etter: Har du forståelse for at han opplevde situasjonen som at alt var greit den gangen?

– Ja, absolutt. Jeg var i fornektelse den gangen – jeg var ung og naiv og hadde møtt mitt største idol. Jeg var i kjendisrus, og ved å sende den meldingen håpet jeg på mer bekreftelse fra Atle. Jeg står ikke for den meldingen nå i dag, jeg ser nå hvor farget den er av at jeg lot folk behandle meg dårlig, slik folk som er funksjonshemmet blir opplært til, svarer han, og legger til:

– Det at jeg var ung og naiv skal ikke på en måte dysse ned de at han brukte de skjellsordene. Slike kommentarer hører ikke hjemme noe sted, uavhengig av tid, form eller sted.

Vennen som Hellemo Loftsgård refererer til i innlegget skriver i en melding til VG at han kjenner seg igjen i beskrivelsene, men at spesifikke detaljer som ordbruk ikke er noe han kan uttale seg om siden det nå er lenge siden.

– Han kalte Johannes noe som jeg opplevde som provoserende og dyttet stolen hans i retning av trappen. Hendelsen opplevdes som ubehagelig og provoserende, skriver vennen.

Avviser at han var full

Atle Antonsen skriver til VG at han synes det er virkelig vondt å høre at Loftsgård ser tilbake på deres møte som ubehagelig.

– Jeg husker dette godt, og jeg har tenkt på dette flere ganger i ettertid som et fint og genuint møte. Full var jeg på ingen måte. Han var en ung og blid gutt som ønsket å ta et bilde med meg, og han sa at han var stor fan av det jeg driver med. Da tenkte jeg at jeg skulle tulle litt med ham, noe jeg trodde han kom til å sette pris på, skriver Antonsen.

– Og som han sier så lo han og koste seg, det var mitt helt klare inntrykk da. Og jeg fikk også et klart inntrykk av at de han var sammen med syntes det samme. Og det bekreftet de med latter og stemning og direkte tilbakemelding både da, og i tekstmelding dagen etter hvor han takket meg for at jeg hadde gjort dette for ham.

– Nytt lys

Loftsgård utdyper i innlegget at hans oppfatning av episoden var farget av hvor stor fan han var av Antonsen, og at det først er i etterkant av Sumaya Jirde Alis historie han nå ser ordene og handlingene for det de faktisk var, slik han ser det.

– Det siste døgnet har jeg kjent på en fysisk reaksjon og har måttet prosessere hele hendelsen på nytt. Jeg ser den nå i et nytt lys, skriver han.

– Jeg skjønner at dette vil skape reaksjoner, og jeg ønsker ikke å ta fokuset bort fra det Jirde Ali opplevde, men det er likevel nødvendig å få fortalt, påpeker Hellemo Loftsgård.

Han mener at både komikerstjernen og han selv har ufarliggjort episoden og «gjemt det bak humor» i de seks årene som har gått.

– Jeg kjenner igjen det samme handlingsmønsteret som Jirde Ali beskriver. Det er nok derfor dette har gått så inn på meg, og hvorfor det er så viktig for meg å vise støtte til Jirde Ali, skriver Hellemo Loftsgård.

– Må stå til ansvar

I en melding til VG utdyper Loftsgård:

– Vi med funksjonsnedsettelser blir lært opp til å nikke og smile og være med på leken når man møter ubehagelige situasjoner, særlig i møte med noen man ser opp til eller står i et skjevt maktforhold til, skriver han.

– Jeg reagerte på en måte som jeg trodde var ventet av meg, i møte med en så profilert person. Antonsen har igjen å beklage for det han gjorde den kvelden.

Loftsgård mener at det å ta tak i og dytte rullestolen til noen uten samtykke er et overtramp.

– Og å kalle noen jævla grønnsak er ikke greit, uansett. Antonsen må stå til ansvar for handlingene sine og gå inn i seg selv og se på egne holdninger og menneskesyn, særlig siden han trodde det var fint for meg å bli behandlet på denne måten.

VG har også spurt Antonsen om kommentar på dette utsagnet per SMS, men har i skivende stund ikke fått svar.