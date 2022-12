KONSERT: Vågard Unstad under en konsert med A-laget på Koengen 2018 i Bergen.

Bergensrapperen Vågard Unstad er død

Den norske rap-pionéren har gått bort. – Et av de beste menneskene jeg har møtt, skriver manager Leo Ajkic.

Familien har bekreftet dødsfallet overfor VG gjennom hans manager Leo Ajkic.

Rapperen fra Sandviken i Bergen ble 36 år gammel.

Vågard Unstad regnes som en pioner i det bergenske hiphop-miljøet, som han var en del av siden tenårene.

– Et av de beste menneskene jeg har møtt. Ekte venn for så mange. Har betydd utrolig mye for mange folk her, skriver Leo Ajkc i en tekstmelding til VG.

– En av de smarteste og beste rapperne i Norge, legger Ajkic til.

Vågard Unstad var en av grunnleggerne av den bergenske rapgruppen A-laget.

Gruppen ble startet i 2006 sammen med Girson Dias og Petter Sundby, bedre kjent som Store P.

I 2006 ga de ut sin første plate med navnet «Nokke feita vol. 1: Utrygt for utflipp».

A-laget har gitt ut to album og en rekke singler. Gruppen har blant annet varmet opp for Snoop Dogg og The Game, skriver BT, som omtalte saken først.

Rapgruppen var med på å bygge opp det bergenske rapkollektivet NMG/G-huset i 2007.

Selskapet står bak utgivelser av artister som Store-P, Lars Vaular, Myra, Jona V og Dårlig Vane m.fl.

I 2014 var han med på å starte opp utestedet Klubb Kok, der han ble markedssjef i 2014. Klubben stengte dørene igjen i 2018.

– En intellektuell rapper

– Det er helt forferdelig. Alle tanker til familien hans, sier Marie Amdam til VG.

Razika-vokalisten har kjent Vågard Unstad i mange år og lytter selv til musikken fra A-laget.

– Vågard har alltid vært en intellektuell rapper, en sjelden stjerne på den norske raphimmelen. Han var en samfunnsengasjert fyr som har brydd seg om mye mer enn musikk. Vi har mistet en viktig stemme, sier Amdam.

Hun forteller om en gang Razika skullle spille konsert i Berlin. Da møtte de Vågard og moren på Flesland lufthavn, som skulle samme sted.

– Vi hadde noen veldig morsomme dager sammen med ham i Berlin.

Marie Amdam understreker betydningen Vågard sammen med A-laget har hatt for norsk hiphop.

– De hadde en teft og en humor, og ikke minst en rapstil som var veldig forfriskende på den norske rapscenen. De reaktualiserte den norske rappen, sier hun.

På Instagram hyller artisten Marcus Kabelo Møll Mosele, bedre kjent som Kamelen, rapperen med Lars Vaular-låten «Legender».

Sangen inneholder blant annet tekstlinjene «Legender lever lenger og overlever alt» og «Han var i midten av sitt liv». Selv signerer Kamelen innlegget med «Hvil i fred».

«Vågard Verbal»

Forfatter og journalist Øyvind Holen skriver i en tekst på Facebook at hiphop-entusiaster som ham og Vågard gjennom oppveksten var blitt vant til å miste sine musikalske helter så alt for tidlig.

– Nå er Vågard tragisk nok blitt en av disse selv, han som med sine mixtapes med A-laget ble en av mine musikalske helter, og som bidro sterkt til at jeg gjenfant gløden for norsk hiphop etter en overdose i arbeidet med «Hiphop-hoder».

Holen deler et utdrag fra en av sine bøker om norsk hiphop.

– Vågard Verbal fra Sandviken gikk fra buekorpset Mathismarkens Bataljon til å bli en av de mest breiale kisene på Hip-hop.no. Girson fikk øynene opp for ham da de delte scene på en hiphopfestival på Arenum messesenter i februar 2003, og selv om «the lyrical menace» fra Sandviken verken hadde like kule klær eller like mange damer i armkroken som Girson, skrev han gode tekster i bøttevis.