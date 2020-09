BLOGGSTJERNE: Kenza Zouiten Subosic, her på en MTV-fest i Rotterdam for noen år siden. Foto: JOHN THYS / AFP

Kenza: – Det å lage barn, er ikke noe som «bare skjer» for oss

Den svenske influenceren (29) venter barn nummer to. Denne gangen gikk det litt lettere.

Nå nettopp

Kenza Zouiten Subosic, en av Skandinavias mest kjente influencere, er gravid – litt over ett år etter at hun ble mamma første gang.

Under et Instagram-bilde av seg, ektemannen Aleks Subosic og sønnen, skriver hun til sine 1,8 millioner følgere:

«Din mamma, pappa og storebror venter på deg! Den lille familien vår vokser!»

29-åringen sier på Instastory at det har vært veldig krevende å holde den nye graviditeten skjult for følgerne sine.

– Jeg har vært så trett og sliten, men nå begynner det å bli vanskelig å skjule det lenger, så jeg føler tiden er inne for å fortelle dere, sier hun på engelsk.

– Nikola skal bli storebror. Jeg kommer til å fortelle dere alt – i morgen kanskje.

VETERAN: Kenza Zouiten Subosic har blogget i 15 år. Foto: JESSICA GOW / TT / TT NYHETSBYRÅN

Første gang hun ventet barn, innviet Kenza omverdenen i hvor mye de hadde strevd for å oppfylle drømmen om å bli foreldre. Etter flere prøverørsforsøk endte hun opp med å bli gravid på naturlig vis.

Hormonbehandling

Denne gangen har hun fått hormonbehandling.

«Men det å lage barn, er ikke noe som «bare skjer» for oss. Vi trenger hjelp. Derfor var vi sjokkert over at det skjedde så fort denne gangen. Men vi er selvsagt SÅ lykkelig og SÅ takknemlige. Dette hadde vi ikke kunnet forestille oss for to og et halvt år siden», skriver Kenza, som i tillegg er modell, designer, TV-host og entreprenør.

Hun forsikrer også at alle bilder av henne med glass i hendene den siste tiden, viser alkoholfri drikke.

Kenza sier det er litt ekstra tungt med svangerskap denne gangen fordi hun har en ettåring i tillegg.

«Men både Aleks og moren min hjelper til, så det går bedre nå.»

I vår kunngjorde 29-åringen at hun ville ta en pause fra bloggen og i stedet nøye seg med Instagram. Den kjente influenseren, som har vært i bransjen i 15 år, står også bak motemerket «IvyRevel», som selges i 80 land.

Publisert: 07.09.20 kl. 15:09

