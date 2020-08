TV-KLARE: Vår Staude (bak fra venstre), Steffen Iversen, Henrik Elvestad, Victor Sotberg, Fay Wildhagen, Adrian Sellevoll, Iselin Guttormsen, Per Heimly, Isabel Raad og Astrid Uhrenholt Jacobsen deltar i den neste utgaven av «71 grader nord - Norges tøffeste kjendis». Foto: Morten Bendiksen

Vår Staude fikk fri i TV 2 for å delta i TVNorge-program: – Det sitter ofte langt inne

«God morgen Norge»-programlederen (54) blir erstattet med en vikar når hun nå legger ut på ferden mot Nordkapp. Her er alle deltagerne i «71 grader nord - Norges tøffeste kjendis».

Én ny runde av «71 grader nord - Norges tøffeste kjendis» er på trappene, og tirsdag legger ti nye kjendiser ut på tur. Blant dem er TV 2-profil Vår Staude, tidligere fotballspiller Steffen Iversen (43), komiker og TV-profil Henrik Elvestad (47), musiker og TV-profil Adrian Sellevoll 22), samt influenser og «Bloggerne»-profil Iselin Guttormsen (33).

Til VG forteller Vår Staude at hun «omsider er klar for programmet, men at hun har vært gjennom denne prosessen en del ganger» uten at det har latt seg gjøre å delta.

Husker du denne? Jon Almaas stakk av med seieren i «71 grader nord» i vinter:

– Det har vært ting som har skjedd som har gjort at jeg ikke har kunnet eller villet gjøre det. Så nå føles det kjempebra at det faktisk blir noe. Jeg er superhappy for at jeg nå får klarsignal fra TV 2, sier hun.

Hun forklarer:

– Det er jo der jeg jobber, og dette sendes jo ikke på TV 2. Det sitter ofte langt inne, men heldigvis ikke nå. Det er jeg takknemlig for. Nå tenker jeg at jeg skal få dra på mitt livs eventyr. På en måte i arbeidstida, også. Samtidig at jeg føler at min arbeidsgiver heier på meg.

Det er nemlig ikke alltid så lett å få fri fra sin egen kanal for å delta i et svært populært program hos konkurrenten.

TIL KONKURRENTEN: Vår Staude har vært programleder i God morgen Norge i en årrekke. Her da hun takket av Signe Tynning i 2015. Nå blir hun også å se på en konkurrerende TV-kanal. Foto: Jan Petter Lynau

– Det har vært oppe noen ganger, og da har det vært sånn at man har hatt en viss policy om at man ikke bruker profiler i konkurrerende kanaler. Sånn har det vært i TV-bransjen, men etter hvert har folk gått litt på kryss og tvers. Også hos oss. Det er kjempefint, for da kan man låne litt og bruke litt av hverandres folk, og jeg tror at det egentlig bare kommer TV 2 til gode. Med mindre jeg tabber meg ut skal jeg være en god TV 2-ambassadør på tur - på TVNorge, mener 54-åringen.

Inn som vikar i God morgen Norge kommer Camilla Botilsrud Sagen. Hun er på plass allerede tirsdag morgen.

– Jeg føler programmet er i trygge hender. Med seg har hun jo også erfarne Peter, som skal ta godt vare på henne. Så returnerer jeg til «God morgen Norge» når opptaksperioden er over.

TURKLAR: Iselin Guttormsen er klar for nye eventyr - denne gang i «71 grader nord». Foto: Morten Bendiksen

Staude reiser fra tre barn på henholdsvis 13, 21 og 23 år, og det å være borte fra barna har ikke alltid vært lett.

– Det blir rart, men de ber meg bare om å kjøre på, og sier at de ikke kommer til å savne meg spesielt mye. De klarer seg fint uten meg, og det er jo betryggende. Selv har jeg blitt mer robust etter som jeg har blitt eldre, men jeg har jo vært på tur borte fra familien tidligere og har syntes at det har vært ganske vondt. Nå har barna blitt mye større også, medgir hun.

«Bloggerne»-profil Iselin Guttormsen gleder seg til å være med i programmet, som ble en gigantsuksess for TVNorge i fjor. Hun har likevel noen bekymringer.

– Jeg er ikke er en typisk turjente, og har høydeskrekk også. Men kanalen solgte det inn som at «Ja, men det har alle som er med». Jeg er også redd for å bli framstilt som en forbannet idiot - for eksempel hvis jeg skulle få spørsmål som jeg egentlig vet svaret på, men er stresset og blingser, sier hun til VG.

I vinter var det TVNorges egen profil, Jon Almaas, som gikk til topps i konkurransen.

Disse deltar i «71 grader nord - Norges tøffeste kjendis, som sendes på TVNorge og DPlay på nyåret:

Isabel Raad (26) - influenser

Astrid Uhrenholdt Jacobsen (33) - tidligere langrennsløper

Vår Staude (54) - TV 2-programleder

Fay Wildhagen (27) - artist

Iselin Guttormsen (33) - influenser og TV-profil

Steffen Iversen (43) - tidligere fotballspiller

Victor Sotberg (29) - programleder og Youtuber

Henrik Elvestad (47) - komiker, skuespiller og programleder

Per Heimly (48) - fotograf og TV–profil

Adrian Sellevoll (22) - musiker og TV-profil

Publisert: 25.08.20 kl. 08:04

