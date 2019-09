SKIFTER BEITE: Else Kåss Furuseth er klar for nye utfordringer. Foto: Helge Mikalsen

Else Kåss Furuseth har fått jobb i NRK

Komikeren forlater Discovery.

Komiker og TV-profil Else Kåss Furuseth (39) sluttet i TV 2 i 2016 for å søke nye utfordringer i Discovery. Der har hun blant annet jobbet med «Mandagsklubben» og programserien «Else om: Selvmord». Nå fortsetter 39-åringen karrieren i NRK, melder nrk.no.

– Jeg er megaglad i utfordringer og gleder meg til å få prøve meg i NRK, sier Else Kåss Furuseth til nettstedet.

Nylig ble det kjent at John Brungot (42) også er klar for kanalen. Men Underholdningsredaktør i NRK, Charlo Halvorsen, sier til nrk.no at de to profilene skal jobbe med forskjellige prosjekter.

– Else er en av de morsomste og mest talentfulle programlederne vi har i Norge for tiden. Vi er superglad for at hun skal til oss, forteller Halvorsen, som erklærer at det er for tidlig å si hva hun skal jobbe med.

Selv om Else Kåss Furuseth nå melder overgang til en annen kanal, er hun til høsten klar for oppfølgeren til «Else om: Selvmord», som har fått navnet «Else om: Barn». Den sendes, som planlagt, på TVNorge.

